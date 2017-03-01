Dansçılar coşturdu

PARTİLER BEĞENİLİYOR: Girne’nin beğenilen eğlence mekânlarından olan Almahara Club’da hafta sonu gerçekleşen partilerle eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar müziğin tadını çıkarıyor

Almahara’nın düzenlediği partiler eğlence severler tarafından beğeniyle takip ediliyor. Önceki gün eğlence severlerin yine doldurduğu Almahara’da DJ kabinine geçen DJ Barış Pulat ve Dj Barış Turna çaldıkları setlerle tempoyu bir saniye olsun düşürmediler. “Burlesque Show ” adı altına gerçekleşen partide eğlence severler gönüllerince eğlendi.

Fotoğraflar: Bahadır AYNA