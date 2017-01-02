02 Ocak 2017

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Kıbrıs

Dana:Laboratuvarda sanıldığından daha büyük bir zarar var

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Dana:Laboratuvarda sanıldığından daha büyük bir zarar var
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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, geçtiğimiz haftalarda çıkan yangında zarar gören Devlet Laboratuvarı konusunda BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Hasar tespit çalışmaları ve yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların sürdüğünü ve bu konuda polis tarafından bakanlığa henüz bir rapor sunulmadığını söyleyen Dana, laboratuvarda sanıldığından daha büyük bir zarar olduğunu vurguladı.

Müsteşar Dana, laboratuvarda yapılamayan analizler konusunda bir sıkıntı yaşanmaması için bazı tahlillerin Türkiye’ye gönderildiğini, üreticilere ve ithalatçılara sıkıntı yaşatmamaya çalıştıklarını da kaydetti.

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Havadis Gazetesi

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