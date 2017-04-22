Damatlık seçerken…

“ Nasıl? Biz bu işlerden anlamayız mı diyorsunuz? Yapmayın, canlanın biraz. Hem damatlık hakkında bilmeniz gereken her şeyi biz size zaten anlatacağız. „

Biliyoruz ki damatlık seçimi serüveni gelinlik seçiminden çok daha kısa sürüyor. Erkekler kılık kıyafetlerine karşı cins kadar meraklı değil; üstelik alışverişte uzun saatler harcamayı da sevmiyorlar. Belki çok bayıldığınız bir iş değil ama, hadi damatlar, siz de o gece yakışıklılık potansiyelinizde zirveye ulaşmalısınız. Nasıl? Biz bu işlerden anlamayız mı diyorsunuz? Yapmayın, canlanın biraz. Hem damatlık hakkında bilmeniz gereken her şeyi biz size zaten anlatacağız.

Önemli Bir Faktör: Düğün Mekanı

Bu noktada nerede evleneceğiniz konusu devreye giriyor. Damatlığınızı düğün mekanına göre seçmeniz düğün detaylarınızdan en önemlisi olacaktır. Unutmayın ki gelininiz ve davetlileriniz de kıyafet seçimlerini düğün mekanına uygun olarak yapacaklar. Örneğin; düğün mekanınız otel, balo salonu ya da havuz başı gibi resmi bir yer olacaksa smokin; restoran, kır, klüp tarzı yerlerde olacaksa takım elbise tercih edebilir; plaj ya da destinasyon düğününde ise iyice rahat alternatifler olan keten takımlar kullanma yoluna gidebilirsiniz.

Biraz Heyecan Katmak İçin

Her şeyi ile klasik olmayı çok da istemeyen damat adayları smokini siyah papyon yerine fular şeklindeki kravat ve onun takımı yeleklerle ya da değişik yaka modellerinde gömleklerle renklendirme yoluna gidebilirler. Ayakkabı konusunda ise genellikle rugan ayakkabı tercih ediliyor olmakla beraber, gelininizin tarzına uyumlu olarak deneysel davranabilir; hatta örneğin bir kır düğününde siyah bir spor ayakkabıyı bile kullanmayı deneyebilirsiniz.

Damatlık Nasıl Tamamlanır

Malum, erkekler çok fazla aksesuar kullanmazlar. Bir damatlık için tamamlayıcı aksesuarlar kravat iğnesi, kol düğmesi, bir de yaka çiçeği olabilir. Geleneksel olarak kız tarafından hediye edilen kol düğmesi çok göze batmayan, ancak göründüğü zaman smokine bambaşka bir hava veren en önemli unsurdur. Yaka çiçeği ise düğün sahibi ailelerin erkeklerinin yakalarına takılır ve düğün mekanında kullanılan çiçek tercih edilir bunun için.