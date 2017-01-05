05 Ocak 2017

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Kıbrıs

Cypfruvex’de yetkili sendika BASS

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Cypfruvex’de yetkili sendika BASS
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Cypfruvex’de bugün yapılan referandumda yetkili sendika Hür-iş Federasyonu’na bağlı  Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası ( BASS)  oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BASS  ile Dev-iş Federasyonu’na bağlı EMEK-İŞ ( Birleşik Kamu, Kooperatif, Tarım ve Diğer Sanat ve Hizmetler Emekçileri Sendikası)  arasında bugün referandum  yapıldı.

Sendikalar Mukkayidi Kemal Can  gözetimindeki referandumda,  toplu iş sözleşmesi kapsamında olan 77 çalışandan  75  çalışan oy kullandı. Referandum sonucunda  BASS  52,  EMEK-İŞ  23  oy aldı.

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Havadis Gazetesi

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