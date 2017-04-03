Cumhurbaşkanlığı’ndan sert tepki geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu açıklama yaptı. Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı aleyhine asılsız suçlamalar yapılmakta olduğunu söyledi.

İşte o açıklama

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, 2 Nisan Pazar akşamı (dün) Rum Lider Sayın Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Sayın Espen Barth Eide ile ara bölgede bir araya geldi. İki lider bu yemekte, müzakere sürecine ilişkin değerlendirme, düşünce, gözlem ve önerilerini birbirleriyle paylaştı.

Konuşulanlar ve sonuçlarla ilgili tek açıklamanın, Sayın Espen Barth Eide tarafından yapılacağı karşılıklı mutabakatla karar altına alınmıştır. Bu uzlaşı gereği, tarafların bunun dışında herhangi bir açıklamada bulunmayacakları yönünde taahhütleri vardır.

Buna rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Sayın Nikos Hristodulidis sabahın erken saatlerinde başlayarak gün içerisinde çeşitli medya organlarına, varılan uzlaşıya aykırı olarak, sürekli gerçek dışı açıklamalarda bulunarak, sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine asılsız suçlamalar yapmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın, BMGS Özel Danışmanı Sayın Espen Barth Eide nezdinde varılan mutabakata duyduğu saygı gereği, bu iddialar hakkındaki cevabımızı, bu iddiaların gerçek olmadığını ifade etmekle sınırlı tutuyoruz.

Kıbrıs Türk tarafı olarak amacımız, varılan mutabakatlara saygı duyarak, her iki toplumun güvenliğini, eşitliğini, özgürlüğünü ve huzurunu gözetecek iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüme bir an önce ulaşmaktır.