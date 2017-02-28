Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Lefkoşa’da konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) “Şubat Konserleri” kapsamında Lefkoşa ve Gazimağusa’da müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Hoca şefliğinde ve Çellistanbul (Çağ Erçağ Melih Kara, Murat Berk ve Knut Weber) solistliğinde gerçekleşen konserlerde KKTC CSO’nun sergilemiş olduğu performans müzikseverler tarafından beğenildi.

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde ve Mağusa’da Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan konserlerde, Haydn’ın 45. Senfonisi (Veda Senfonisi), Vivaldi’nin İki Viyolonsel için Konçertosu ve Dört Keman için Konçerto (Dört Çello Düzenlemesi) ile Sollima’nın İki Viyolansel için Ballade adlı eserleri icra edildi.

Kasım 2015’te ilk kez müzikseverlerle buluşan KKTC CSO, bu konserin ardından seri konserler ile KKTC’nin farklı şehirlerinde konserler serisine devam ediyor. Her konser kaydedilirken hem müzik CD’si hem de konser görüntülerinin yer aldığı DVD’ler üretilerek performanslar kalıcı hale getiriliyor.

18 kişilik kadrosunu 2017 yılı içerisinde 28’e çıkartacak olan KKTC CSO, Mart ayında da müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.