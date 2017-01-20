Cumhurbaşkanı olmak isteyen çocuğun ilk hedefi idamı getirmek

Darbe girişiminin ardından anaokul öğrencilerinin tankın önüne yatırıldığı tiyatrolara uzanan toplumsal travmanın son örneği, bir canlı yayın anında şans eseri görüntülendi.

CNN Türk, yarıyıl tatilinin başlamasına ilişkin yaptığı haberinde, karne alacak çocuklarla canlı yayında söyleşi yaptı. Bu sırada bir öğrencinin “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna verdiği yanıt şaşkınlık uyandırdı.

Küçük çocuk, büyüyünce muhtarlıktan cumhurbaşkanlığına uzanan kariyerinde zirveye çıkacağını, ardından da anayasayı değiştirip idam cezası getireceğini söyledi. Üstelik aynı çocuk, ‘darbecilerin yaptıkları’na karşılık, idam cezasını geriye dönük işleteceğini de hatırlattı.

“Ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum, hedefim büyük, basamak basamak” diyen çocuk, önce muhtarlıkla başlayacağını belirtip, ‘hayli tanıdık‘ bir rota çizdi: “Sonra belediye başkanı, sonra milletvekili, sonra bakan, sonra başbakan, sonra cumhurbaşkanı.”

Şaşırtan hedef

Buraya kadar bir çocuğun hayalleri olarak hiç de fena olmayan hedeflerden bahseden çocuğun sonraki sözleri toplumsal travmanın aştığı eşiği gözler önüne serdi: “Anayasayı değiştireceğim, darbeciler yüzünden bir sürü sorunlar yaşıyoruz bu yüzden idam getireceğim. Anayasalar geri dönmüyormuş ama ben geri döndüreceğim.”

Muhabirin çocuğa verdiği yanıtsa daha da manidar oldu: “Yaş küçük ama hayaller büyük.”

CNN Türk yayınında geçen konuşma şöyle: