Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Akıncı, yasaların öngördüğü tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesinin önemine işaret ederek, ölümlü iş kazalarının önlenmesinin sosyal devlet anlayışının ötesinde bir insanlık sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yayınladığı 1 Mayıs mesajında, ölümlü iş kazalarına dikkati bir kez daha çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “işçilerin can güvenliğinden yoksun olarak çalıştırıldığını ve iş kazalarında çok sayıda yaralanmalar ve hatta ölümler olduğuna dikkat çekmiştim. Ne yazık ki geçtiğimiz yıldan bu yana durumda bir iyileşme olmamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı 1 Mayıs mesajında şöyle dedi:

“Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs’ı kutlarken, diğer sorunlar yanında bir çok işyerinde, işçilerin can güvenliğinden yoksun olarak çalıştırıldığını ve iş kazalarında çok sayıda yaralanmalar ve hatta ölümler olduğuna dikkat çekmiştim. Ne yazık ki geçtiğimiz yıldan bu yana durumda bir iyileşme olmamıştır. Neredeyse yılda ortalama 7 ölümlü iş kazasının olduğu ülkemizde, geçen yılın ilk dört ayında, üç emekçi iş kazasında yaşamını yitirmişti, bu yılın ilk 4 ayında ne yazık ki yine 4 yaşam iş kazalarında son bulmuştur.

Bu ölümlü kazalar genellikle inşaatlarda yüksekten düşmeye bağlı olarak gerçekleşmektedir. Halbuki birçok başka ülkede, çok daha yüksek binalar yapılmakta, ancak oralarda böyle durumlarla karşılaşılmamaktadır; çünkü gerekli önlemler alınmaktadır. Ülkemizde geçerli olan yasalar benzeri tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ne var ki, önemli olan bunların uygulanması ve denetlenmesidir. Bu inşaatlarda çalıştırılan insanlar maalesef “ucuz işgücü” olarak görülüyor olabilir, ancak hayatları bu kadar ucuz olmamalıdır. Gerekli tedbirleri almak, sosyal devlet olmanın ötesinde bir insanlık sorumluluğudur.

1 Mayıs emek bayramının barış ve huzur içinde ve iş güvenliğinin çok daha iyi sağlanabildiği ortamlarda daha büyük bir coşkuyla kutlanacağı bir gelecek dilerim”.