Cumhurbaşkanı Akıncı: Ya çözümle bitecek ya da

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’deki temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü.

Cenevre’de hafta boyunca yapılan Kıbrıs müzakerelerine ve garantör ülkelerin temsilcilerinin de yer aldığı Beşli Kıbrıs Konferansı’na katılan Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyetle birlikte Cenevre’deki Kıbrıs’la ilgili toplantı izleyen basın mensupları da yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Akıncı Ercan Havalimanında basına açıklama yaparak, Cenevre’deki temasları değerlendirdi.

Akıncı, “Ocak ayı sonunda Kıbrıs konferansının devam etmesi kuvvetle muhtemeldir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 5’li Kıbrıs Konferansı’na ara verildiğini vurgulayarak, “ya çözümle bitecek ya da başarısızlıkla sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.

İhtiyatlı iyimserliğinin devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, tarafların paralel masalarda eş zamanlı sonuca gitmeye çalışacaklarını anlattı.

AKINCI’NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE

AKINCI: Cenevre konferansinda iki taraf da esit sekilde yer aldi. Konferansin hemen devam etmemesinin tek sebebi Yunanistan’ın tavrı

AKINCI: Yunanistan’in 10 gunluk erteleme talebi herkeste rahatsizlik yaratti. Konferansin yuksek duzeyli toplantisi muhtemelen Ocak sonunda olacak

AKINCI: 6 basligin hepsi masada. Yonetimde donusumlu baskanlik ve kararlara etkin katilim gibi konular vardir. Bunlar olmazsa cozum de olmaz.

AKINCI: Paralel masalarda es zamanli olarak sonuca ulasmaya calisacagiz. Ortak paydada bulusursak cozum olacak. Ilerisi icin tarihler degil ama surec bellidir