09 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Akıncı, bugünkü görüşme çok verimli geçmedi

Tarih:
Bir yorum bırakın
42 Görüntüleme
Akıncı, bugünkü görüşme çok verimli geçmedi
Haber İçi Üst

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün, yaklaşık 3 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yer alan görüşmede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de hazır bulundu.

Akıncı’nın açıklamalarından satır başları şöyle

  • Konferans için önümüzde daha bir aylık süre var. Konferans Mart’ın ortalarına kaldığına göre Mart’ta görüşeceğiz. Bugünkü görüşme çok verimli geçmedi.
  • Türkiye Yunanistan dengesini gözeten bir formül bulmalıyız. 80 milyonun gelip adaya yerleşmesini konuşmuyoruz. Dengeli bir çıkış yolu mümkün
  • Bugünkü görüşmede Trodos’ta türklere yönelik saldırı da gündeme geldi. Mühim olan saldırganların cezalandırılmasıdır
FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King