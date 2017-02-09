Akıncı, bugünkü görüşme çok verimli geçmedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün, yaklaşık 3 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yer alan görüşmede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de hazır bulundu.

Akıncı’nın açıklamalarından satır başları şöyle