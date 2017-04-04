Cumhurbaşkanı Akıncı: 11 Nisan’da müzakerelere başlamaya hazırız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

“Guterres’e Cenevre’den bu yana yaşananları aktardık. Çözüme olan bağlılığımızı teyit ettik. Önümüzdeki günlerdeki gelismeler yeni başlangıcı yapmayı mümkün kılacaktır.”

“Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakerelere 2 Nisan Pazar akşamı yemekte her iki tarafça da uygun tarih olarak görülen 11 Nisan Salı başlamaya hazırız.”