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04 Nisan 2017

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Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı: 11 Nisan’da müzakerelere başlamaya hazırız

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Cumhurbaşkanı Akıncı: 11 Nisan’da müzakerelere başlamaya hazırız
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

“Guterres’e Cenevre’den bu yana yaşananları aktardık. Çözüme olan bağlılığımızı teyit ettik. Önümüzdeki günlerdeki gelismeler yeni başlangıcı yapmayı mümkün kılacaktır.”

Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakerelere 2 Nisan Pazar akşamı yemekte her iki tarafça da uygun tarih olarak görülen 11 Nisan Salı başlamaya hazırız.”

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