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12 Nisan 2017

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Cumartesi Gününe Kadar Yağmur Bekleniyor

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Cumartesi Gününe Kadar Yağmur Bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgemizde, cumartesi gününe kadar yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

 

Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava pazar gününden sonra ise parçalı çok bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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