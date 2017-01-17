CTP’de istifa günü

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde dün 76 kişi kamuoyuna istifasını açıkladı. Meclisteki Enerji Anlaşması’na Doğuş Derya dışındaki milletvekilleri “evet” oyu verirken, MYK’da yeni görev alan Hasan Ulaş Altıok görevinden istifa etti

PEŞİ SIRA İSTİFA: Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde dün 76 kişi Sonay Adem ve ekibine destek verdiği için partiden, Hasan Ulaş Altıok da, MYK ve meclis grubunun almış olduğu “enerji anlaşmasına destek” gerekçesi ile” MYK’dan istifa etti

DERYA DA RAHATSIZ: CTP Milletvekili Doğuş Derya, hem MYK toplantısında, hem de mecliste “enerji anlaşmasına” ret oyu verdi. Karar, CTP MYK’dan oy çokluğu ile geçerken, Derya, buna rağmen kendi tavrını sürdürdü

Hasan DÜZGÜN

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde dün önce 76 üye partiden, ardından da MYK üyesi Hasan Ulaş Altıok görevinden istifa etti. CTP ardı ardına gelen istifalarla sarsılırken, genel merkez gelişmeleri izlemekle yetindi.

Sonay Adem’in istifasının ardından, Mağusa ilçesinden çok sayıda isim de dün istifalarını iletti. Yeni istifaların da beklendiği CTP’de, istifacıların Sonay Adem’in ardından, Toplumcu Kurtuluş Partisi’ne geçmesi bekleniyor.

Derya “hayır” dedi

Bir başka sürpriz gelişme ise mecliste yaşandı. Merkez Yönetim Kurulu ve meclis grubunun kararına rağmen, milletvekili Doğuş Derya, Türkiye- KKTC Enerji Anlaşması’na ret oyu verdi. TDP milletvekilleri Hüseyin Angolemli, Zeki Çeler ve Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı ile birlikte, Derya anlaşmaya “hayır” diyen dördüncü kişi oldu.

Derya’nın bu kararı CTP içerisinde de eleştiri konusu oldu. Parti içi disiplin ve geleneğe ters bir oy kullanan Derya’nın MYK’dan istifa edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

Hemen istifa etti

Uzun süredir, Türkiye’den kablo ile enerji getirilmesi sistemine karşı çıkan ve ekonomik gerekçelerini de açıklayan Hasan Ulaş Altıok, partide kısa süre önce görev aldığı MYK’dan istifa etti.

Altıok, bu kararı, meclisteki oylamanın hemen ardından sosyal medyada duyurdu. Altıok’un kararının ardından CTP’ye yönelik birçok olumsuz yorum da beraberinde geldi. Kurultay dönemi boyunca benzer davranışların disiplin suçu sayılacağını söyleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın nasıl davranacağı merak konusu.

Önceki akşam toplanan CTP MYK’da, Doğuş Derya ve Hasan Ulaş Altıok’un enerji anlaşması gündemi görüşülürken “hayır” oyu verdikleri ve toplantıyı terk ettikleri konuşuluyor.

Altıok kararını şu cümlelerle açıkladı:

“CTP MYK’nın oy çokluğu ile almış olduğu karar doğrultusunda bugün Meclis’te oylanan “KKTC ile TC Arasında Enerji İşbirliği Anlaşması”na partimin (sayın Doğuş Derya hariç) oylamaya katılan milletvekillerinin olumlu oy vermesini hem siyasi hem de ekonomik anlamda yapılmış büyük bir hata olarak değerlendiriyorum.

Bu kararı sahiplenmem ve savunmam mümkün olmadığından MYK’daki görevimden istifa ediyorum. Bugün onay verilen “Anlaşma” neticesinde halkımızın ve partimizin göreceğini düşündüğüm zarardan dolayı da gerçekten çok üzgünüm.

Toplumumuzun yararına olmayacağına emin olduğum bir çok gelişmenin ön adımı olan bu ve benzeri tüm konularla ilgili mücadelemi dün olduğu gibi bugün de yarın da sürdürmeye devam edeceğim.

CTP MYK’da görev almaya devam edecek ve yeni görev alacak dostlarıma başarılar dilerim.”

76 istifa…

Bir diğer gelişme ise, 76 kişinin istifası ile yaşandı. Sonay Adem ve Ali Gulle’nin CTP’den istifa etmesi, ardından da Mehmet Çakıcı ile birlikte hareket edeceklerini duyurmasının ardından, bazı istifalar beklenmekteydi.

İstifa eden kişiler arasında, yıllardır parti içerisinde siyaset yapan, örgüt başkanlığı yapan çok sayıda ismin olması dikkat çekiyor.