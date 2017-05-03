CTP: Vahim bir hükümetle karşı karşıyayız…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP Azınlık Hükümetinin siyaset anlayışının menfaat dağıtmaktan ibaret olduğunu söyledi. CTP, genişletilmiş ilçe toplantılarına Mağusa’da devam etti. Kurultayın ardından geçen beş ayın değerlendirmesini yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, üyelerle buluşarak gelişmeleri aktardı. Üyelerin sorularını da yanıtlayan Erhürman, Parti’nin yeni dönem yol haritasını paylaştı. Erhürman konuşmasında, Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan gelişmeler ve hükümetin icraatları hakkında da bilgi verdi. Yoğun katılımın olduğu toplantı yaklaşık üç saat sürdü.

ERHÜRMAN: VAHİM BİR HÜKÜMETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Genel Başkan Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin vahim bir hükümetle karşı karşıya olduğunu söyledi. UBP-DP zihniyetinin ezelden beri bilinen alışkanlıklarının artarak devam ettiğini kaydeden Erhürman, münhalsiz ve sınavsız çok sayıda yasa dışı istihdam yapıldığını söyledi. Bir yıl içerisinde 2 seçimin muhtemel olduğunu belirten Erhürman, 2018 yılının Haziran ayında yerel seçimlerin yapılacağını, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın Meclis’e sunduğu öneri kapsamında gelecek yıl Nisan ayında bir erken seçim yapılmasının da beklendiğini söyledi. CTP’nin UBP ile kurduğu hükümetin programına dair bazı maddeleri anımsatan Erhürman, “Hükümet programında müşavir yaratılmamasına dair bir madde koyduk ve o dönemki UBP bunu kabul etti. Ancak aynı UBP, hükümette büyük ortak olduktan sonra müşavir ordusu yaratmaya devam etti” dedi.

KAMU REFORMU YASASIYLA İLİGLİ TAŞ TAŞ ÜSTÜNE KONMADI

CTP’nin hükümetten gitmesi sonrasında göreve gelen Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın, “Kamu Reformu Yasasının önünde en büyük engel CTP’ydi” demesini hatırlatan Erhürman, UBP ve DP’nin 1 yıldır hükümette olduğunu ancak bu yasayla ilgili taş taş üstüne konmadığının altını çizdi. Kamu Reformu Yasasının en önemli maddelerinden birisinin müşavir yaratılmaması olduğunu kaydeden Erhürman, mevcut Azınlık Hükümetinin müşavir ordusu yaratmaya devam ettiğini söyledi. Hükümetin 12 ayda 7200 vatandaşlık verdiğini dile getiren Erhürman, vatandaşlık alanların isimlerini talep ettiklerini ancak hükümetin bu isimleri vermediğini ifade etti. Erhürman, “Bu kadar aymaz, bu kadar ciddiyetsiz bir hükümetle karşı karşıyayız. Artık bıktık usantık” dedi.

ORMAN ARAZİLERİNİN ÜZERİNDE MEŞUM BİR RÜZGAR GİBİ ESİYORLAR

Hükümetin orman alanlarında meşum bir rüzgar gibi estiğini vurgulayan Tufan Erhürman, “Nerede bir orman arazisi varsa hepsini kiralamaya ve peşkeş çekmeye çalışıyorlar” dedi. UBP-DP Azınlık Hükümetinin siyaset anlayışının menfaat dağıtmak olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bunun karşılığında siyasi çıkar devşirmeye çalışıyorlar. Bütün aldıkları yanlış kararlarla ilgili dava açtık, hepsini kaybettiler. Ülkenin iç işlerinde bu yaptıkları yetmezmiş gibi bir de Kıbrıs müzakerelerinin devam edip etmemesi için referandum yapılmasını talep ediyorlar. UBP ile DP’nin ne yaptığı ortadadır. Bizi şaşırtacak olan bir tek şey olabilir, o da süratleri. Nasıl becerdiler de 12 ayda bu kadar hukuka aykırı işlem yaptılar, nasıl becerdiler de 12 ayda bu kadar çok müşavir yarattılar, bir tek bu şaşırtıcı olabilir. Yoksa sergilenen zihniyet asla şaşırtıcı değildir” dedi.

GİDİŞAT İYİ DEĞİL

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz gerçekten bu insanlara 4-5 yıl daha bu ülkeyi yönetme hakkını vermek niyetinde miyiz? Çünkü gidişat iyi değil. Eğer bu zihniyet iktidarda kalırsa ne tarım kalacak, ne hayvancılık, ne de turizm. Bir yılda bu performansı gösterdilerse 5 yılda gösterecekleri performansla dudaklarımız uçuklayacak. Kıbrıs’ta iki halkın ilişkisini bozmak istiyorlar. Ellerinde olsa sınır kapılarını kapatacaklar. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini mahvetme fırsatını onlara vermeyeceğiz.”