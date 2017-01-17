CTP Vadili Örgütü Başkanlığı’na Yüksel Özyaşar getirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Vadili Ocak Örgütü Başkanlığı’na Yüksel Özyaşar seçildi.

CTP’Den yapılan açıklamaya göre, CTP Vadili Ocak Örgütü’nün dün akşamki kongresinde CTP Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali, Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Gazimağusa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Demokratik merkeziyetçiliğin öneminin vurgulandığı kongrede ülkede ekonominin geldiği son nokta ve Kıbrıs Sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

CTP Vadili Ocak Örgütü Yönetim Kurulu’nda başkan Yüksel Özyaşar yanında, üyeler Ömer Pala, Tuncay Mizan, Ahmet Manastırlı, Mehmet Toto, Mehmet Kasap ve İlkay Erbulak görev aldı.