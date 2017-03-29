CTP Lefke ilçe binası açıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kısa süre önce ilçe ilan edilen Lefke’de çalışmalarını hızlandırdı. 12 Nisan Çarşamba günü ilk kongresini yaparak ilçe yönetimini belirlemeye hazırlanan Parti’nin ilçe binası dün kent meydanında açıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, açılışa Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, milletvekilleri, Güzelyurt İlçe yönetimi ve Lefke bucak yöneticileri katıldı.

ERHÜRMAN: “LEFKE İÇİN KOLLARI SIVADIK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin yıllardır bu bölgede bucak olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, Lefke’nin ilçe olmasının ardından bugün ilçe binasını açtıklarını, kısa bir süre sonra da ilçe yöneticilerini belirleyeceklerini söyledi.

Lefke’nin verimli toprakları, tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz sporlarına son derece uygun kıyıları ve hızla gelişmekte olan üniversitesiyle birlikte önemli bir ekonomik potansiyeli bünyesinde barındırdığını, bütün bu potansiyelin planlı ve doğru kullanılmamış olması sebebiyle bugün işsizliğin ve bölgeden göçün devam ettiğini kaydeden Erhürman ancak özellikle tarım ve turizm alanında doğru bir vizyonla planlama yapılması halinde işsizlik sorununun çözüleceğini ve Lefke’nin kısa süre içerisinde göç eden nüfusunu geri kazanacağını belirtti.

KUZEY VE GÜNEY İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK

Erhürman, Aplıç kapısının bir an önce açılması yönündeki girişimlerine de hız vereceklerini belirterek bu kapının açılması halinde Lefke’nin potansiyelinin daha da artacağını ve kuzeyle güney arasındaki işbirliği olanaklarının gelişmesiyle Lefke’nin barış ve işbirliği konusunda da öncü rol üstlenebileceğini vurguladı.

Lefke İlçe Örgütü’nün kurulmasını, yalnızca CTP’nin halihazırda faal olan beş ilçe örgütüne altıncısının eklenmesi olarak görmediğini belirten Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Lefke İlçe Örgütümüzün partimizin bu bölgedeki zengin potansiyelini harekete geçirerek Lefke’nin kalkınmasında öncü rol üstlenmesini arzu ediyoruz. CTP muhalefette de iktidarda da olsa, Lefke İlçe Örgütümüz, ilçede tarımın ve turizmin planlanması, bölgenin tanıtılması, üretimin teşvik edilmesi, çevrenin, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi yönünde yoğun bir biçimde çalışacak ve Lefke’nin ve Lefke halkının hak ettiği konumu bir an önce kazanabilmesi için gecesini gündüzüne katacaktır. Bu konuda biz de merkez olarak ilçe yönetimine her türlü katkıyı sağlamaya hazırız”.