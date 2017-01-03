CTP istifalarla sarsıldı

Cumhuriyetçi Tük Partisi’nde (CTP) istifa şoku yaşanıyor. Partinin önemli isimlerinden Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan dün partiden istifa ettiklerini duyurdu.

3 İSTİFA: Uzun süredir, Mağusa’da CTP’nin önde gelen isimleri arasındaki gerilim, eski milletvekilleri Sonay Adem ve Ali Gulle’nin istifası ile zirve yaptı. Oktay Kayalp’ın ilçe başkanı olması ile tırmanan gerilim, Adem ve Gulle’nin Parti Meclisi’ne seçilememesi nedeniyle farklı bir boyut kazanmıştı

TARİHİ İSİM: İsmi CTP tarihi ile birlikte anılan Sonay Adem partisinden istifa etti. Sonay Adem ile birlikte, bir dönem milletvekilliği görevinde bulunan DEV- İŞ eski başkanı Ali Gulle ve Mağusa’nın etkili isimlerinden İbrahim Korhan da aynı istifa dilekçesine imza koydu

SERT İFADELER: İstifa dilekçesinden: Parti ahlak ve geleneklerine bağlılığın aptallık sayıldığı bir ortamda, ısrarla dünya görüşlerimizde meydana gelen farklılaşmaları yok sayarak, görmeyerek, üstünü örterek yürümek artık mümkün olmamaktadır. İdeolojik – politik farklılıkların yanı sıra ahlaken, yapılanları kabul etmek hiç mümkün değildir

Nadire BAHADİ

Uzun süredir, Mağusa’da CTP’nin önde gelen isimleri arasındaki gerelim, eski milletvekilleri Sonay Adem ve Ali Gulle’nin istifası ile zirve yaptı.Oktay Kayalp’ın ilçe başkanı seçilmesi ile tırmanan gerilim, Adem ve Gulle’nin istifası ile sonuçlandı.

Kayalp’ı uzun yıllardır “belediye gücünü kullanarak delege devşirme ve bu gücü parti içine yönelik kullanmakla” suçlayan Sonay Adem’in başını çektiği grup, ilçe başkanı seçilmesini de anti- demokratik bulmuştu.

Adem, parti içerisinde son olarak Parti Meclisi’ne aday olmuş ve kaybetmişti. Ali Gulle ve İbrahim Korhan da aynı istifa dilekçesine imza atarken, sert bir ifade kullanıldı ve “Parti ahlak ve geleneklerine bağlılığın aptallık sayıldığı bir ortamda, ısrarla dünya görüşlerimizde meydana gelen farklılaşmaları yok sayarak, görmeyerek, üstünü örterek yürümek artık mümkün olmamaktadır. İdeolojik – politik farklılıkların yanı sıra ahlaken, yapılanları kabul etmek hiç mümkün değildir” denildi.

Yıllardır parti içerisinde bir kavganın sürdüğü gündeme getirilirken partide ideolojik-politik ve siyasal meselelerde farklı bakış açılarının, parti birliğini zorlayan, sevgi duvarlarını yıkan yıpratıcı bir düzeye ulaştığı belirtildi.Gulle, Adem ve Korhan’ın istifalarının ardından CTP’den yapılan açıklamada “her üç arkadaşımız da uzun yıllar partimize çok değerli hizmetler vermişlerdir ve bu hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacaktır” denilirken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise sosyal medya üzerinden kısa bir açıklamada bulundu.

“Tartışmanın özünü örtmek için çeşitli sıfatlar takıldı”

CTP’nin önemli isimlerinden Ali Gulle, Sonay Adem ve İbrahim Korhan’ın imzalarının bulunduğu istifa mektubunda şu ifadelere yer verildi:

“Bu kahredici durum hem bulunduğumuz camiaya, hem de bizlere onulmaz yaralar açmıştır. Bu kavga içeriden ve dışarıdan tartışmanın özünü örtmek için çeşitli sıfatlar takılarak yürütülmüştür. Kimi zaman “bıyıklı- bıyıksız, kimi zaman genç-yaşlı” sıfatları, tartışmaların özünü örtmekte kullanılmıştır. Bütün bunların yanı sıra parti yönetiminin gerçeğin bu olmadığını bile bile bu durumu kişisel kavga olarak değerlendirerek, parti içine ve kamuoyuna sunması, olayı daha da kabul edilemez bir duruma sürüklemiştir.

Parti ahlak ve geleneklerine bağlılığın aptallık sayıldığı bir ortamda, ısrarla dünya görüşlerimizde meydana gelen farklılaşmaları yok sayarak, görmeyerek, üstünü örterek yürümek artık mümkün olmamaktadır. İdeolojik – politik farklılıkların yanı sıra ahlaken, yapılanları kabul etmek hiç mümkün değildir. Parti iradesinin şekillenmesinde kullanılan gayri ahlaki davranışlar, felsefik olarak bir kopuşu gerekli kılmaktadır.”

Gulle: Kişisel bir problem değil

İstifasını bildirmesinin ardından Havadis’e konuşan CTP Mağusa eski milletvekili ve CTP’nin önemli isimlerinden Ali Gulle sorunun kişisel problemler olmadığını kaydetti. Yapılan açıklamanın üzerine daha fazla konuşmak istemediğini vurgulayan Gulle, “sorunun Genel Başkan Tufan Erhürman ile alakalı olduğu gösterilmeye çalışıldı ancak kişisel bir problem değil, parti politikası ile ters düştük. Erhürman’a rağmen de bu sorunu aşamadık” diye konuştu.

CTP’nin bir diğer önemli isimlerinden Ferdi Sabit Soyer ve Oktay Kayalp ise Adem, Gulle ve Korhan’ın istifası ile ilgili konuşmak istemedi.

Erhürman: Verdikleri hizmet asla unutulmayacak

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman istifa mektuplarının CTP Parti Merkezine ulaşmasının ardından sosyal medya üzerinden kısa bir açıklama yaptı. Erhürman paylaşımında, Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan’ın CTP’ye verdikleri hizmetlerin asla unutulmayacağını ifade ederken, “çok üzgünüm ama daha güzel bir ülke yaratmak için verdiğimiz mücadelede her zaman dayanışma içinde olacağımızdan eminim” ifadelerine yer verdi.