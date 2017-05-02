CTP: Hükümetin öncelikleri halkın öncelikleri ile örtüşmüyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi bölgelere yaptığı ziyaretlere Mağusa’da devam etti.

Kent çarşısını ve limanı ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, limanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık yüz yıllık liman iskelesinin göz göre göre yıkıldığını belirten yetkililer limandaki alt yapı sorunlarının ve güvenlik meselesinin de ciddi boyutlara ulaştığını aktardı. Erhürman’a ziyaretinde milletvekilleri Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali ile Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve ilçe yöneticileri eşlik etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve heyeti limandaki incelemelerinde burada faaliyet gösteren kişilerle tek tek görüştü ve yapılması gerekenleri dinleyerek not etti.

BU HÜKÜMET MAĞUSA LİMANINDAKİ SORUNLARI ÇÖZEMEZ

Liman iskelesinin 1903 yılında yapıldığını, yapıların bir ömrü olduğunu ve bu kadar uzun süre önce inşa edilmiş yapılarda yıkılma riskinin yüksek olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Erhürman, “yapılması gereken yıkılmasını beklemek değildi. Plansız, öngörüsüz bir hükümetle karşı karşıyayız. Halkın öncelikleri onların öncelikleriyle örtüşmüyor” dedi. Yatların taşınması için gösterilen yerin güvenlik sorunlarından dolayı tercih edilmemesi ve hükümetin güvenliği tesis etmek için herhangi bir çaba sarf etmemesinin de ayrı bir soruna işaret ettiğini belirten Erhürman, limandaki sorunları çözmesini bu hükümetten beklemenin hayal olacağını söyledi.

TURİZM İÇİN YENİ BİR LİMANA İHTİYAÇ VAR

Turistlere yönelik yat turları için ayrı bir iskele bulunmadığını, turizmden daha fazla gelir elde etmek için plan ve programlar yapılması gerekirken yaşanan sorundan dolayı yat turizmiyle uğraşanların programlarını iptal etmek zorunda bırakıldığını belirten Erhürman, “turizmin bu ülkede öncü sektör olduğunu iddia ediyorsanız bunun gereklerini de yerine getirmelisiniz” dedi. Limandaki çevre sorunlarına da değinen Erhürman, makyaj çalışmalarının dışında 1974’ten beri limana neredeyse bir çivi çakılmadığını belirtti. Balıkçıların da limanda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarının açık olduğunu söyleyen Erhürman, “turizmden kazanacaksınız, turizm için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Balıkçılık sektörünü geliştireceksiniz, kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz. Çünkü derdiniz bu halkın gelirini artırmak ve adil paylaşımı sağlamak değil. Bu zihniyetle buraya kadar” dedi.