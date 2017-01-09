CTP Cenevre görüşmelerini değerlendirdi

Cenevre’de bugün başlayan Kıbrıs görüşmelerine ilişkin Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) değerlendirme geldi….

Cumhuriyetçi Türk Partisi, federal çözümün partileri için bir “A Planı” değil, yarım asırdır ülkenin üzerine karabasan gibi çöken ayrımcı, çatışmacı ve ötekileştirici politikalara son verecek, Kıbrıs’ı yeniden ortak yurt ve barış adası yapabilecek çözüm modeli olduğunu vurguladı.

Müzakere tarihi içerisinde Kıbrıs sorununun çözümüne dair ortaya koyulan çabaların oldukça somut bir hal aldığı önemli bir süreçten geçildiğine işaret edilen açıklamada, bu sürecin gerek Kıbrıslı liderlerin ortaya koyduğu irade, gerekse uluslararası aktörlerin çözüm sürecine yapmaya hazırlandıkları katkı dolayısıyla sadece ada halklarının değil, barış özlemi duyan tüm bölge halklarının da umutlarını yükselttiği belirtildi.

Bazı kesimlerin, “Cenevre görüşmelerinden sonuç alınmaması halinde ‘B Planı olarak Türkiye’nin vilayeti olabileceği’ yönündeki söylemlerini şaşkınlıkla izledikleri ifade edilen açıklamada, “Tüm ada halkları gibi, Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere bölgemizde bulunan tüm ülkelerin faydasına olacak federal çözüm dışında bir seçeneğin telaffuz dahi edilmesi gerçekçi değildir.”ifadeleri kullanıldı.