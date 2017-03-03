CTP: Anıtlar Yüksek Kurulu’nun oluşumunun değiştirilmesi hedefleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Eski Eserler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın 42.maddesinin 2.fıkrasını kaldıran, 2. maddesiyle, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun oluşumunun değiştirilmesinin hedeflendiğini ileri sürdü.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, bu değişikliğe izin vermemek için her türlü girişim yapılarak, ilgili odalarla da görüşerek, ülkenin tarihi ve kültürel varlıklarının hükümet tarafından tamamen siyasi saiklerle kullanılmasını engellemek için sonuna kadar mücadele edileceği kaydedildi.

Yürürlükteki Yasa’da Belediyeler Birliği temsilcisi, KTMMOB Mimarlar Odası temsilcisi ve KTMMOB Şehir Plancıları Odası temsilcisinin, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun üyeleri arasında yer alırken, tasarıda yapılması planlanan değişiklikle bu kişilerin kurul üyeleri arasından çıkarılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yine Esas Yasa’da, “Bakanlıkça belirlenecek yükseköğrenim kurumlarından gelecek bir temsilcinin üye olacağı düzenlenmişken, yapılacak değişiklikle, Bakanlıkça atanacak Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Mimarlık, Şehircilik veya Restorasyon alanında uzman üç üye”nin Kurul’un üyesi olması öngörülüyor. Yani akademiden gelecek üyelerin kimler olacağının belirlenmesi tamamen Bakanlığın takdir yetkisine bırakılıyor.”

Açıklamada ayrıca, “yapılması planlanan değişikliğin hükümetin almak istediği siyaseten rant elde etme amaçlı kararlara engel olma ihtimali bulunan tüm üyelerin Anıtlar Yüksek Kurulu’nun dışında bırakılması suretiyle, ülkenin tarihi ve kültürel varlıklarının siyasi irade tarafından hiçbir sınır tanımadan har vurulup harman savrulmasının önünü açmayı hedeflediği son derece açıktır” denildi.