CTP 46 yaşında

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 46’ıncı kuruluş yıl dönümü Hidden Garden’da verilen resepsiyonla kutladı. Resepsiyonda CTP’nin geleneksel yeni yıl piyangosunun da çekilişi yapıldı.

Hedef büyüme: CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman resepsiyonda yaptığı konuşmada partinin hedefinin büyümek olduğunu söyledi.Erhürman: Projelerimizle büyüyeceğiz,küstürdüğümüz kim var ise yeniden partimize kazandıracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi 46’ıncı yıl dönümünü dün Lefkoşa Hidden Garden’da verilen resepsiyonla kutladı. “Yüreğin solunda barışın yolunda” sloganıyla düzenlenen resepsiyonda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Erhürman ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, eşi Sibel Sorakın konukları kapıda karşıladı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,Akel Genel Sekreteri Andos Kiprianu ile PEO Genel Sekreteri Pampis Kritsis katıldı.

Resepsiyonda ilk olarak partiyi anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.Sinevizyon gösterisi sırasında salonda “Birlik,mücadele,dayanışma”, “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganları atıldı. Gösterimin ardından ilk konuşmayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptı. Erhürman yaptığı konuşmada partiyi daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Erhürman “ 46 yıllık bu geleneği sürdürmek bizim için onurdur. Bu partiye emek veren yıllardır bu uğurda beller ödeyen her birey bizim yoldaşımızdır” dedi. Partide son yıllarda yaşanılan kavgalarda küslüklerin oluştuğunu hatırlatan Erhürman “ Partiye küsen, bize darılan herkesi yeniden partimize kazandıracağız. Bu bizim için için çok önemlidir” dedi. Konuşmasında eski Genel Başkanlara tek tek teşekkür eden Erhürman “Sizin gücünüzle daha ileriye daha iyi günlere ilerleyeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi geleneksel piyango çekilişi gerçekleşti.