Cristiano Ronaldo taraftarlara küfür etti!

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun ceza alması gündemde sebebi ise kendi taraftarlarına ettiği küfür.

Real Sociedad ile oynadıkları maçın 23.dakikasında kendisini ıslıklayan Bernabeu tribünlerine küfür ettiği tespit edilen Ronaldo’nun federasyon tarafından cezalandırılması bekleniyor. Real Madrid taraftarları da Ronaldo’nun bu hareketini sosyal medya üzerinden eleştirmeye devam ediyor.

MSN YOK SSJ VAR

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, kendi ekolünü yaratma uğrunda çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattında Messi, Suarez ve Neymar gibi bir üçlü yaratmak için kolları sıvayan teknik adam, Sane (22), Sterling (21) ve Gabriel Jesus’u (19) bu bölgede kullanacak.

POGBA’YA POLİS TEHDİDİ

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, arabasını kullandığı sırada cep telefonuyla oynaması polis soruşturması tehdidini de beraberinde getirdi. 23 yaşındaki futbolcunun 85 bin poundluk aracını sürerken, telefon kullanması İngiltere’de affedilmiyor. Pogba’nın bu görüntülerinin değerlendirilmesi halinde lisanslarında altı puan silinecek ve 200 pound para cezası alacak.

HOCASININ ELİNİ SIKMADI

Juventus’un genç yıldızı Paulo Dybala, Sassuolo’yu 2-0 yendikleri maç sırasında yaptığı hareketle İtalya’da tartışma konusu oldu. Maçın 77.dakikasında oyundan alınan Dybala, yerine giren Pjaca’ya başarılar dilerken, elini uzatan teknik direktör Allegri’yi ise geri çevirdi. Bu durum transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Dybala’nın sezon sonunda Barcelona, Real Madrid ya da Manchester United’a transfer olacağı da dedikodular arasında.

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Liverpool menajeri Jürgen Klopp sıkıntılı günler geçiriyor. Ekim ayından yıl sonuna kadar yüzünden gülümsemesi eksik olmayan Klopp’a 2017 uğurlu gelmedi. Ocak ayında oynadıkları 3 maçtan sadece 2 puanla ayrılan Liverpool, FA Cup ve Lig Kupası’ndan da elendi. Zirveden kopmak istemeyen Klopp, bugün oynayacakları Chelsea maçını da kaybetmesi durumunda rakibinden 13 puanlık bir fark yiyecek.

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