04 Ocak 2017

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Cratos’ta Serdar Ortaç’lı uğurlama

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Cratos’ta Serdar Ortaç’lı uğurlama
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Cratos Premium Hotel, bünyesinde bulunan  6 ayrı mekanda düzenlediği  eğlenceyle konuklarına tadına doyulmaz bir yılbaşı eğlencesi yaşattı. Balo salonunda ise Türkiye’nin ünlü pop starı Serdar Ortaç sahne aldı

Cratos Premium Hotel 6 ayrı mekanda düzenlediği  eğlenceyle konuklarına tadına doyulmaz bir yılbaşı eğlencesi yaşattı. Cratos Premium’u  tercih edenler yılbaşı coşkusunu tam anlamıyla hissetti.

6 ayrı mekanda eğlencenin düzenlendiği Cratos Premium’un yılbaşı bombası Serdar Ortaç oldu. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Kıbrıs’ın en ünlü showman’i Doktor lakaplı Ufuk Soğur, konser öncesi seyircilere keyifli anlar yaşattı, esprili tavırlarıyla büyük beğeni topladı.  Serdar Ortaç öncesinde sahne alan Laterna Fasıl Grubu seslendirdikleri parçalarla izleyenlerden tam not aldı.  Nobel Balo Salonunda sahne alan Türk pop müziğinin beste kralı  Serdar Ortaç ise konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yeni yılda sağlık mutluluk savaşsız bir dünya istediğini belirtti.

Özel repertuar 

Röportaj sonrasında yılbaşı eğlencesi Nobel Balo salonunda tüm coşkusuyla yaşandı. Yılbaşı için hazırladığı özel repertuarıyla sanatçı her zaman olduğu gibi yılbaşında da sevenlerini bir an olsun yerine oturtmadı. Serdar Ortaç’la birlikte dansçıları da sahnedeydi . Dansçılar, hem göze hem kulağa hitap ettiler.Enerjisiyle göz dolduran Ortaç yılbaşı gecesinde hem kendisini  hem de konukları doyasıya  eğlendirdi.

Fikret Orman da oradaydı

Beşiktaş Spor Külübü Başkanı Sayın Fikret Orman ailesiyle yılbaşı coşkusunu Cratos Premium Hotel’de kutladı , ailesiyle mutluluğu  görülmeye değerdi  , bunu kızıyla çektirdiği bir fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

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Havadis Gazetesi

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