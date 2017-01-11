Çözüm için son şans

Cenevre’deki müzakere sürecinin en zor günü dündü.

Liderler ve ekipleri çok gergin ve yoğun bir gün geçirdi.

Zaman zaman ip kopacak kadar gerildi.

Bu arada mülkiyet konusunda iki koldan çok önemli olarak değerlendirilen çalışmalar yapıldı.

Komitelerden birinde mülkiyet başlığı altında yakınlaşma sağlanma potansiyeli olan konularda yeni yakınlaşmalar sağlanması için eksersiz yapıldı. Diğer bir komitede ise Dünya Bankası ve IMF’in katılımı ile mülkiyet başlığında tazminatlarla iligili ödenmesi gerekecek olan finansmanın nasıl sağlanacağı konusu ele alındı.

Liderler düzeyinde ise gün boyu Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı altında Kıbrıs Türk tarafının karar mekanizmalarına etkin katılımı meselesi görüşüldü. Anlaşma olması halinde ortaya çıkacak Federal Anayasa’nın nasıl değiştirilebileceği konusunda da görüşmeler yapıldı.

Gün boyu hedef var olan yakınlaşmalara yenilerini eklemek idi.

Türk tarafı sürecin ileriye taşınabilmesi için çok fazla enerji harcadı.

Cenevre sürecinin verimli ve sonuç alıcı bir şekilde kullanılmasını sağlamaya, bu arada da belirlenen programı aksatmadan uygulamaya çalıştı.

Gün içerisinde iki tarafın da yapılan müzakerelerin içeriğinin dışarıya sızmaması konusunda çok dikkatli ve hassas davranmaları yaptıkları işi ciddiye aldıklarını göstermesi bakımdan önemliydi.

Cenevre’de müzakerelerin ilk günündeki olumsuz hava dün de bir miktar devam ederken, içerden sızan küçük bilgi kırıntıları sürecin ortaya bir çözüm prespektifi çıkarabileceği yönünde beklentilerin yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.

Cenevre’de bugün beşli konferans öncesinde liderlerin yapacakları son görüşmeler gerçekleşecek.

Normalde bu sabah tarafların önerdikleri toprak oranlarını esas alarak hazırladıkları haritaları masaya koymaları bekleniyordu.

Ama bu adım sabah atılmayabilir.

Gün içerisinde Yönetim ve Güç Paylaşımı ile Mülkiyet konularındaki uzlaşı arayışları devam edebilir.

Haritaların sunumu sağlanacak ilerlemelere bağlı olarak belki de akşam geç saatlere kalabilir.

Sunulacak haritaları beş kişinin göreceği ve haritaların BM tarafından alınıp bir kasaya kilitleneceği biliniyor.

Eğer herşey yolunda gider ve Yönetim ve Güç Paylaşımında ve diğer konularda öngörüldüğü şekilde ilerlemeler sağlanabilirse beşli konferansın başarı şansı da yüksek olacak, konferansa katılımın düzeyi de..

Böyle bir durumda görüşmelerde çözüme ulaşılabileceği ortak algısı oluşursa işte o zaman haritalar kasadan çıkıp görüşme masasına pazarlık için gelecek.

Ancak bugün işler yolunda gitmez ve öngörülen ilerlemeler sağlanamazsa o zaman çözüm prespektifi yakalanmadan beşli konferansa geçme durumu ortaya çıkacak. Bu durumda beşli olur mu bilemem. Ama olursa da böyle bir durumda beşlinin başarı şansı da düşük olacak.

Bu koşulda ortaya çözüm çıkmayacağı için haritalar da Cenevre’deki kasada çürümeye terk edilecek.

Böyle de bir durum söz konusu.

Gelinen aşamada durumun netleşmesi ve ne olacağının ortaya çıkması için bugün yaşanacak gelişmeleri bekleyip görmek lazım.

Cenevre’de müzakere süreci öyle bir aşamada ki çözüme çok yakın ama çok da uzak.

Her zaman belirttiğimiz gibi siyasi liderlik, irade ve cesaret varsa çözüm hayal değil.

Niyet varsa bu iş bitebilir.

Bekleyip göreceğiz.