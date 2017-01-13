Çözüm ve Barış Platformu’ndan liderlere destek

Çözüm ve Barış Platformu adına Dr. Okan Dağlı Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Cenevre’de gerçekleştirilen görüşmelerde yaşanan gelişmeleri Havadis’e değerlendirerek, sürecin olumlu sonuçlanması için platform olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti

Nadire BAHADİ

Kıbrıs’ın sorununun çözüme kavuşması gayesi ile Cenevre görüşmelerinde her an sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Çözüm ve Barış Platformu Cenevre’de Kıbrıs’ın geleceğinin belirleneceği ve bir çözüme varılması yönünde devam eden görüşmelere desteğini yineledi. Platform, görüşmeleri yakından takip edip destek belirtmek adına yetkili olarak Mertkan Hamit’i Cenevre’ye gönderdi. Çözüm ve Platform adına Dr. Okan Dağlı yaşanan süreci Havadis’e değerlendirerek, sürecin olumlu sonuçlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Cenevre’ye katılan hükümet ortaklarının müzakere heyetinin yeterli bilgilendirmeyi yapmadığı ve verilen harita ile ilgili kendilerinin görüşünün alınmadığı gerekçesi ile protesto yapmasını da eleştiren Dağlı, hükümet ortaklarının bu saate kadar süreci reddedip kabul etmeyerek kendilerini sürecin dışında bıraktıklarını söyledi.

Dağlı: Çözüm için elimizden geleni yapacağız

Çözüm ve Barış Platformu adına Cenevre görüşmelerini Havadis’e değerlendiren Dr. Okan Dağlı, Cenevre görüşmelerinin şu ana kadar planlandığı gibi gittiğini söyledi. Taraf ülkelerin katılımı ile dün başlayan konferansın süreci ileriye taşımasını ümit ettiklerini ifade eden Dağlı, konferansın Pazar gününe kadar sarkma ihtimalinin olduğunu söyleyerek “sürecin bir başka konferansa taşınma ihtimalini de göz önüne alarak tarafların daha sıkı bir şekilde çalışmasını ve pazarlıkların bitirilip artık hedefin çözüm olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Dağlı, bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması ve çözüm için platform olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Liderlere ve sürece ciddi şekilde destek verdiklerini ifade eden Dağlı, “iki liderin kararlılıkları ve gösterecekleri liderlik bu sürecin sonlanması için çok önemli. Biz de bu süreci çok yakından takip edip gerekli noktalarda onlara katkı ve görüşlerimizi ileteceğiz” dedi.

“Hükümet ortakları kendi kendilerini sürecin dışında bıraktı”

Dr. Okan Dağlı Cenevre görüşmeleri sırasında müzakere heyetinin kendilerini bilgilendirmediği ve önceki gün verilen harita konusunda görüşlerin alınmadığı gerekçesi ile görüşmelere katılan hükümet ortaklarının protestolarını eleştirdi. Hükümet ortaklarının en başından süreci reddedip kabul etmediklerini ve destek vermeyeceklerini söyleyerek kendilerini sürecin dışında bırakıp bu noktayı hazırladıklarını belirten Dağlı, Cenevre’ye giden Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu konuda çok fazla şikayet etme haklarının olmadığını kaydetti. . Dağlı, hükümet partilerinin eleştiri ve sıkıntılarını kendi kendilerine yarattıklarını düşündüğünü söyledi. Bu güne kadar sürecin hep liderler seviyesinde yürütüldüğünü ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’da bu geleneği devam ettirdiğini ifade eden Dağlı, “sorun hükümet partilerinin değil toplumun daha fazla sürecin içinde olabilmesidir. Sürecin toplumsallaştırılmasıdır ki bu son konferans süresince de toplumun temsilcileri gerek siyasi partileri gerek sivil toplum temsilcilerinin de orda olması olumlu bir olaydır” dedi.

Dağlı: Toplum fertlerinin diyaloğu ön planda

Cenevre süreci öncesinde düzenlenen iki toplumlu etkinliğin özellikle medya gruplarını ve toplumların yakınlaşmasını sağladığını ifade eden Dr. Okan Dağlı, iki toplumdan medya ve kişilerin bir arada hareket etmesinin bu toplumda son dönemde ciddi eğilimler olarak öne çıktığını kaydetti. Bunun bu süreç içerisinde oldukça önemli olduğunu düşündüklerini ifade eden Dağlı, “geçmişten farklı olarak hep beraber ortak etkinlik yapmaya başlanıyor ve özellikle toplumu bilgilendirecek olan medya gruplarının bir arada ortak başlıklar atması, yayınlar yapması ortak etkinlikler yapması çok önemli” dedi. Dağlı, toplum fertlerinin de diyaloğunun bu dönemde ön planda olduğunu ve bunun artarak devam ettiğini söyleyerek, bunu sevindirici bir unsur olarak niteledi.