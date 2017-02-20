Çözüm Ve Barış Platformu: Çözüm Çabaları Devam Etmeli

Birçok parti ve sivil toplum örgütünün oluşturduğu Çözüm ve Barış Platformu, yazılı açıklama yaparak, Enosis Plebisitinin orta dereceli okullarda anılmasına yönelik Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi kararının çözüm sürecine olumsuz etki yarattığını kaydetti.

“Çözüm ve Barış Platformu olarak iki toplumluluk ilkesine zarar veren ve neo-faşist bir partinin önerisinin Kıbrıslı Rum Temsilciler Meclisi gündemine gelmesinin kaygı verici olduğuna inanıyoruz” denilen açıklamada, son liderler toplantısındaki olumsuz havadan ötürü sürecin yara aldığı ifade edildi.

Çözüm ve Barış Platformu açıklamasında “Karşılıklı olarak yapılan açıklamaların ‘suçlama oyununa’ dönmesinin tehlikeli olduğunu ve bu gibi tavırların 11 Şubat 2014 tarihli mutabakat metni ile çelişki içerisinde olduğunu yeniden vurgulamak isteriz” ifadelerine yer verildi.

“ÇÖZÜMSÜZLÜK KABUL EDİLEBİLİR BİR ALTERNATİF DEĞİL”

Federal Kıbrıs’a ulaşılana kadar çözüm çabalarının devam etmesi gerektiği ve çözümsüzlüğün kabul edilebilir bir alternatif olmadığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlikleri arasında güven bunalımı yaşandığı açıktır. Bununla birlikte bu güven bunalımının toplumlara da yansımaya başladığı görülmektedir. Meselenin siyasi olduğu kadar psikolojik ve tarihsel bir mesele de olduğu ortadadır.

Bu bakımdan iki liderin daha önce ürettikleri kararların hayata geçmesi hem liderlerin kendi aralarındaki hem de toplumlar düzeyinde yaşanmaya başlanan güven bunalımının aşılmasına yardımcı olacaktır. Bu yüzden daha önce alınan Güven Yaratıcı Önlemlerin tümünün gerçekleştirilmesi için gereken yapılmalıdır. Kısa sürede gerçekleşecek yeni Güven Yaratıcı Önlemler üzerine çalışmalar yapılarak müzakere süreci güçlendirilmelidir.

Kıbrıslı Türk liderliği ve Kıbrıslı Rum liderliği hiçbir gecikme yaşanmadan müzakerelere devam etmeli, erken zamanda İki Toplumlu İki Bölgeli Federal bir devletin kurulmasına yönelik geriye kalan son konuların kapatılmasına yönelik çaba ortaya koymalıdır. 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama bunu gerektirmektedir”

Açıklamaya şu örgüt ve siyasi partiler imza koydu: “Dayanışma, Mağusa İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Feminist Atölye (FEMA), Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği, POST Araştırma Enstitüsü, Gençlik Merkezi, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Mülteci Hakları Derneği, Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Akçay Kültür Sanat Derneği (Ak-Der), Management Centre, Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Yeşil Barış Hareketi, Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER), United Cyprus Platform, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), 11 Meşale Derneği, Kuir Kıbrıs, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN), Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Cyprus Academic Dialogue, Kıbrıs Havaları Derneği, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Ziya Rızkı Vakfı, Özgür Kadın Akademisi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Barış Derneği, Lefke Turizm Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Toplumsal Cinsiyet Platformu, Ticaret Odası, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)”