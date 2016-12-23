Coşkun’la “Sabah”ladılar

DAÜ-DER’in organize ettiği sosyal 24. Yıl dayanışma yemeği, DAÜ Beach Club tesislerinde gerçekleşti. Gecede ilk olarak ülkemiz sanatçılarından Kader Ateş sahne alarak üyelere eğlenceli dakikalar yaşattı. Ardından Türkiye’nin ünlü sanatçısı Coşkun Sabah güçlü alkışlar içerisinde mükemmel bir program sundu.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Beyhan Gürgöze, yeni yılda üyelerine üniversiteye ve ülkemize huzur, sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesi dileklerinde bulundu.

Konuşmanın ardından gecenin organizasyonuna katkı koyan Golden Tulip Paşha Grup Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Erbaş ve Doğuş Mesarya Direktörü Şevket Alptürk’e plaket takdiminde bulunuldu.



Gecenin konukları arasında, Türkiye İşkadınları Konsey Başkanı ve Bio-Derm Yönetim Kurulu Başkanı Asuman Nardalı’da yer aldı. Gece de 5 adet de hediye çekilişi yapıldı. Geceye katılan üyeler ve eşleri, programın başından sonuna kadar sanatçılar eşliğinde eğlenerek geceyi mutlu bir şekilde bitirdi.