Coşkun: Sorunu çözmelerini beklemek esas eşeklik

Dipkarpz’da eşek sorununun vatandaşın oyunu almak için kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Suphi Coşkun, eşeklere esas zararı verenin siyaset olduğunu, bölge halkının haksız yere suçlanmamasını istedi

BEKÇİ BİLE TORPİLLE: Dipkarpaz’da eşeklerin halka zarar vermesini önlemek için istihdam edilen 15 kişinin dahi torpile ve partizanlığa alet edildiğini belirten Coşkun, “Bekçiyi bile torpille seçenlerin, eşek sorununu çözmesini ve halkı rahatlatmasını beklemek esas eşekliğin ta kendisidir” dedi

TURİZMİN PARÇASI: “Eşeklerin bir bölgeye toplanması, sağlıkları ile ilgilenen veterinerler, ziraat mühendisleri istihdam edilmesi, oluşturulacak alanlarla safari yolları yapılması, bisiklet yolları yapılmasını” önerisinde bulunan Coşkun, bunun hayal olmadığını söyledi.

HAYVANLAR ZARAR GÖRÜYOR: Coşkun, ilgisizlik nedeniyle köylülerin ekinlerinin gördüğü zarar kadar, eşeklerin de zarar gördüğünü belirtti. Eşeklerin, açlık, susuzluk ve sağlık sorunu olduğunu anlatan Coşkun, “Bakımsızlık nedeniyle ölüyorlar. Sırf bunun için bile kontrollü bölge şart” ifadesini kullandı

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, devletin 15 eşek bekçisini seçerek, bölgede huzuru sağlamayı dahi başaramadığını belirtti. Coşkun, “Bekçiyi bile parti rozetine bakarak seçen ve az işlemesi için devletin düzenini bozanlardan, eşek sorununu çözmelerini beklemek, en büyük eşeklik” dedi.

Coşkun, belediye başkanı olduğu dönem, 15 eşek bekçisini organize ederek, bariyer dışında kalan eşekleri, bariyer içine taşıyacak bir organizasyon yapmak istediğini belirterek, “Araya giren siyasiler, bu işten maaş alan 15 kişinin ‘esas işlerini yapacaklarını ama yorulacaklarını’ düşünerek, adım atmamıza izin vermediler. Bu zihniyet mi çözecek eşek sorununu?” diye sordu.

Coşkun, Dipkarpazlının kendisi için “doktor öğretmen” istemediğini, “eşek eşek” diye diye esas sorunların çözümünden uzaklaştığını vurguladı.

“Siyasetçi de bunu kullanıyor. Eşek sorununu neden çözsün? Her gelen bize eşek sorununu çözmeyi vaat ediyor, vatandaşın oyunu alıyor” ifadesini kullanan Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef 1 milyon TL elçiliğin parası ortaya saçıldı, ama çözüm için adım atılmadı. Yalan- dolanla bir bariyer çekildi ama gereği yapılmadı. Sorunu çözmek için belediye olarak, yetki istedik ama vermediler.”

“Bekçi bile torpille”

15 eşek bekçisinin zaman içinde işini yapmadığı, devletten maaş alıp, eşeklerin halka zarar vermesini önleyemediğini anlatan Coşkun, “Ben alıp işletmek istedim, devreye siyaset girdi. Aldılar, orman işlerinde kullanmak istediler ki İskele bölgesinde ağaç kesmek yasak. Bu devlet, eşeğin bekçinin bile iş yapmaması için siyaseti öne koyuyor. Günahı, dönemin çevre bakanı Hamit Bakırcı’nın boynuna” dedi.

Coşkun, şöyle devam etti:

“Geçmişte de bu eşek bekçilerini başka işlerde kullandılar. Ben bu 15 kişiyi nizama sokmaya ve eşeklerle ilgilenmeleri için sıktım. Devreye politik girince, beş kişi kaldı.

Bir yıl da kendi bütçemden ödeme yaptım. 15 kişi şimdi işsiz. Hamit Bakırcı’nın eseri bu. Sadece Erenköylü bir isim var şu anda. RHA bir araba altında, eşeklere sadece o bakıyor.

Bu sorunu belediye olarak ben köklü olarak çözebilirim. Veteriner huzurunda eşekleri önce uyuşturup, sonra bariyer içine taşımak gerek. Sürme ile işlemleri tamamlamak zor.”

“Bilinçli bir şekilde oy uğruna eşekler kullanılıyor”

Eşeklerin şu anda sahibinin devlet olduğunu anlatan Coşkun, “Eşeğin sahibi devlet. Devlete ait eşekler geliyor, insanın malına zarar veriyor. Eşek bekçisini bile partizanca istihdam edenler bunu da yüzlerine gözlerin bulaştırdılar” dedi.

Coşkun, köklü çözümden yana olduğunu, ancak, merkez siyasetin bilinçli bir şekilde sorunu çözmek istemediğini söyledi.

“Ekonomik değeri görülmüyor”

Coşkun, bölgedeki eşeklerin şimdi “ekonomiye zarar verdiğini”, ancak doğru kullanılırsa, ülkenin en çok turist çeken alanının yaratılabileceğini söyledi.

“Eşeklerin bir bölgeye toplanması, sağlıkları ile ilgilenen veterinerler, ziraat mühendisleri istihdam edilmesi, oluşturulacak alanlarla safari yolları yapılması, bisiklet yolları yapılmasını” önerisinde bulunan Coşkun, bunun hayal olmadığını söyledi.

Dipkarpaz’ın geleceğinin turizmde olduğunu vurgulayan Coşkun sözlerini şöyle noktaladı:

“Şu anda, bir çok eşek bakımsızlık, açlık, tıbbi müdahale olmadığı için ölüyor. Hiçkimse Dipkarpazlılar eşek öldürüyor yalanına inanmasın. Bakımsızlıktan ölüyor hayvanlar.

Oysa, geniş bir alan var ki, burada safari yolları oluşturularak, fotoğrafçılar, doğa severler, bisikletseverler için bir çekim merkezi yaratabiliriz. Sadece eşekler değil, kuşları ile, yaban hayatı ile Dipkarpaz Doğal Yaşam Alanı Parkı yaratılabilir. Yeter ki niyet olsun.”

Hastalanıyor, ölüyor

Dipkarpaz Zafer Burnu Bölgesi’nde bulunan özgür eşekler, veteriner müdahalesi ile kurtulabilecekleri bir çok durumda, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle ölüyor.

Atıl bırakılan ve ilgisizlik nedeniyle kontrolden iyice çıkan eşek popülsyonu,hem sağlıksız ortamlarda yaşıyor, hem de her türlü müdahaleden uzak bırakılıyor.