Coşkulu kutlama

“Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Merkezi” 5’inci kuruluş yıldönümünü kutladı

5’İNCİ YIL KUTLAMASI: “Tango Siempre” ailesi 5’inci yıl kuruluş pastasını birlikte keserken, Yunanlı Maestro Loukas & Georgia çiftinin gösterileri büyük beğeni topladı. Coşkulu geçen gece ilerleyen saatlere kadar devam etti



“Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Merkezi” 5’inci kuruluş yıldönümünü coşkulu kutladı.

önceki akşam Mad Clup’ta gerçekleştirilen geceye kalabalık davetli topluluğu katıldı. Saat 21.00’de başlayıp geç saatlere kadar devam eden gecenin sunuculuğunu Oya Kutsal ile Yalın Yüksel yaptı.

“Tango Siempre Dans ve Aktivite Merkezi “nin 5’inci yıl pastasını Siempre ailesi ile birlikte Başkan Raşit Türkeri ve Ayşegül Türkeri keserken, coşkunun arttığı pasta kesiminin ardından Yunanlı Maestro Loukas & Georgia sahne aldı. Yaptıkları gösterilerle davetlileri büyüleyen çift alkışların bitmemesi nedeniyle uzun süre sahneden ayrılamadı. Konukların DJ Rash’ın seçtiği tango parçaları ile sahneyi boş bırakmadıkları gece ilerleyen saatlere kadar devam etti.