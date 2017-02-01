 “CONIFA EURO 2017” kuraları Mart’ta çekilecek

KTFF, CONIFA EURO 2017’nin 4-11 Haziran tarihlerinde ülkemizde gerçekleşeceğini resmen duyururken 8 ülkenin yer alacağı şampiyonada grup kuralarının ise Mart ayı içerisinde çekileceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği’nin (CONIFA) düzenlediği 2017 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (CONIFA EURO 2017) 4-11 Haziran tarihlerinde ülkemizde gerçekleşeceğini resmen duyurdu.

KTFF’den yapılan resmi açıklamaya göre, 8 ülkenin yer alacağı şampiyonada grup kuralarının Mart ayı içerisinde CONIFA yetkililerinin de katılımıyla ülkemizde gerçekleştirilecek olan toplantıda çekileceği bildirildi.

KTFF ayrıca ilerleyen günlerde şampiyona ile ilgili gerekli açıklamaları spor kamuoyuyla paylaşarak komite oluşturulması için de çalışma başlatacak.

Şampiyona ile ilgili KTFF’den resmi açıklama

KTFF’den CONIFA EURO 2017 ülkemizde gerçekleştirilecek başlığıyla yapılan açıklamada; “28 Ocak 2017 tarihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen CONIFA’nın 4.üncü Olağan Genel Kurulu’na KTFF’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Sayın Orçun Kamalı katılmış bulunmaktadır. Gerçekleştirilen toplantıda, CONIFA’nın gelecekteki organizasyonlarıyla birlikte 2017 Avrupa Şampiyonası’na adaylığımız da görüşülmüş olup, yapılan değerlendirme sonucunda da, 04-11 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak “CONIFA EURO 2017” organizasyonu Kuzey Kıbrıs’da gerçekleştirilmesi genel kurul üyeleri tarafından onaylanmıştır. Şampiyonaya katılacak olan takımlar yine genel kurul tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Northern Cyprus, Padania, Sapmi, Abkhazia, County of Nice, Székely Land, Occitania and Ellan Vannin. Yine, Mart ayı içerisinde CONIFA yetkililerinin de katılımıyla ülkemizde gerçekleştirilecek olan şampiyona toplantısında, grup kuraları belirlenecektir. İleriki tarihlerde de, federasyonumuz tarafından şampiyonayla ilgili gerekli açıklamalar spor kamuoyuyla paylaşılacaktır.” denildi.

Sertoğlu: “Önemli olan başarı yapmak”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) tarafından düzenlenen ve 4-11 Haziran tarihlerinde ülkemizde gerçekleşecek olan CONIFA Avrupa Şampiyonası hakkında açıklamalarda bulundu. Sertoğlu açıklamasında, önemli olan organizasyonu almanın değil, başarı ile yapmanın önemine vurgu yaptı ve “Bunu yapabilecek tecrübe ve gücümüz var” ifadelerini kullandı.

“Statların ışıklandırılması büyük avantaj”

“Statlarımızın ışıklandırılmış olması bu organizasyonda bize büyük avantaj sağlayacak” diyerek sözlerini sürdüren Sertoğlu, “Işıklandırma olmasaydı organizasyona çok sıcak bakmazdım. En iyi şekilde yapmak için uğraşmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz sadece bu değil ama gençliğimize ve ülkeye yeni bir heyecan ve tecrübe katacak. Bizim için de büyük bir deneyim olacak. Bu organizasyonun bedeli Başbakanlık ve Spor Dairesi’nden çıkacak. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Komite kurulması lazım”

CONIFA Avrupa Şampiyonası’ndan önce U14 Karması’nın Barcelona’ya gideceğini, sonrasında İngiltere’de yer alınacak olan Milli maçın olduğunu söyleyen Sertoğlu, “Bunlara hızlı bir şekilde hazırlanacağız. Önümüzdeki süreçte bunun çalışmalarını yapacağız. Organizasyon için çok ciddi ve geniş çaplı bir komite kurmamız gerekiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.