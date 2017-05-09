Concorde şeklinde bulut görüntülendi

Uçuşu sonlandırılana dek havadaki en hızlı ticari uçak olan Concorde, amatör bir fotoğrafçının çektiği bir kare sayesinde yeniden gündeme geldi.

“Merceksel bulut” olarak tanımlanan bulutun, bu ünlü uçağın şekline girmesi ile oluşan görüntü İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesinde kaydedildi.

Thomas Beresford isimli amatör fotoğrafçının çektiği karedeki merceksel bulut, son derece nadir ortaya çıkıyor ve uzmanlar tarafından doğal bir fenomen olarak tanımlanıyor.

Merceksel bulutlar, hava sabit iken rüzgarın belli bir yönde esmesi ile şekilleniyor. Bu bulutlar, aldıkları şekiller nedeniyle her yıl çok sayıda “ufo ihbarına” da neden oluyor.

Son seferini 2003 yılında yaptı

British Airways ve Air France’ın ortak üretimi olan Concorde’ların son ticari seferi 2003 yılında yapıldı.

Bir yolcunun yaklaşık, 12 bin dolar bilet bedeli ödediği Concorde uçuşlarının sonlandırılma sebebi “ticari gereklilik” olarak açıklandı.

Ses hızının iki katına ulaşabilen Concorde, 2000 yılında Fransa’da 109 yolcunun hayatını kaybettiği bir kaza ile de hatırlanıyor.