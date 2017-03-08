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08 Mart 2017

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Çocuklarda polen alerjisine dikkat

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Çocuklarda polen alerjisine dikkat
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Havaların ısınıp mevsim geçişlerinin yaşandığı bahar aylarında, sıkça rastlanan polen alerjisi en çok çocukları etkiliyor.

Polen alerjisi, özellikle açık havada fazla vakit geçiren alerjik bünyeli çocuklarda, rahatsızlıklara sebep oluyor.

Belirtileri dikkate alın

Gözlerde sulanma, kaşınma, kızarma bulgularıyla alerjik konjektivit, burunda akıntı, kaşınma, hapşırma ve burun tıkanıklığıyla alerjik sinit, solunum yollarında öksürük, hırıltı, nefes darlığıyla astım şeklinde kendini gösteriyor. Bu tür bulgularla karşılaşan ebeveynlerin, aşılama yöntemiyle koruyucu tedbirler alması gerekiyor.

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