Çocuklara trafik ve güvenli yolculuk eğitimi verildi

Yarının büyükleri çocuklarımızın eğitimine, özellikle de iletişim becerilerinin gelişmesine büyük katkılar sağlayan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu, Limasol Sigorta ile 2 yıldır güvenli trafik yaratma konusunda farklı çalışmalar yürütmektedir. Her yıl Mayıs ayının ilk haftası türlü etkinliklerle irdelenen Trafik Haftası dolayısı ile trafikte güveni ve huzuru arttırmaya yönelik etkinliklerle dikkat çeken, bu çerçevede de trafik konulu fotoğraf yarışması düzenleyen Limasol Sigorta, bu yıl da yine Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu ile birlikte hareket ederek ilkokul çocuklarını trafik konusunda bilinçlendirmek için eğitim verdi.

4 Mayıs’ta Esentepe İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitim 3. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Trafik Psikoloğu Deniz Atalar tarafından hazırlanan eğitimde, çocuklara özellikle karşıdan karşıya geçme, arabada neden arka koltukta oturmaları gerektiği, emniyet kemeri kullanmanın neden şart olduğu, yaya geçitlerinin önemi, otobüste nasıl yolculuk yapılması gerektiği, bisiklet sürerken nelere dikkat edilmeli… gibi konularda görseller ve uygulamalarla destekli interaktif bir eğitim verildi. Limasol Bankası’nın yan kuruluşları tarafından hazırlanan eğitime Girne Trafik Polisi de katkı koydu. Eğitime iki trafik polisi de katılarak çocukların sorularını cevaplandırdı.

Eğitime, Esentepe İlkokulu Müdürü Mehmet Karaali, Sınıf Öğretmeni, Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ve Av.Meryem Gündüz’ün yanı sıra, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’ndan Özlem K. Soykan, İpek Halim ve Limasol Bankası Esentepe Şube Müdürü Kenan Güvensoy katıldı.

Eğitim çalışması sonunda söz alan Okul Müdürü Mehmet Karaali, Limasol Sigorta’ya, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’na ve eğitimi hazırlayıp sunan Trafik Psikoloğu Deniz Atalar’a teşekkür edip, trafik eğitiminin çok ciddiye alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Limasol Bankası ve Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler de, çocukları trafik konusunda bilinçlendirmek için eğitimler verilmesinin çok önemli olduğunu ve Limasol Sigorta ile de bu konuda daha etkin çalışmalar düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi.