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05 Mayıs 2017

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Çocuklar bu oyun kaçmaz!

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Çocuklar bu oyun kaçmaz!
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TRT ÇOCUK TV kanalında yayınlanmakta olan çocukların sevimli kahramanları haline gelen animasyon dizisi “Köstebekgiller” Kuzey Kıbrıs’a geliyor.

Cranberries’in organizasyonunda adaya gelecek olan masallar diyarı hikayesi ‘Köstebekgiller’  22-23 Mayıs 2017 tarihlerinde Pazartesi ve Salı günleri Yakın Doğu Üniversitesi AKM’de çocuklar ile buluşacak.

BİLETLER LEMAR VE GLORIA JEANS’TE

Köstebekgiller oyununun biletleri  Lemar Süpermarketleri ve Gloria Jeans’te satışa sunuldu.

Kısa bir süreliğine KKTC’de gösterime girecek olan “Köstebekgiller Masallar Diyarı” oyunu biletleri satışa sunulur sunulmaz yoğun bir ilgi gördü.

Cranberries yetkilileri Köstebekgillerin sevimli kahramanlarını çocuklarla buluşturacakları bu etkinlik için büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek  “Köstebekgiller bu oyunla çocuklara unutamayacağı dakikalar yaşatacak” dediler.

 

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