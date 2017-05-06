Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nun olağan genel kurulu yapıldı. Başkanlığa yeniden Ayşe Coşar seçildi.

Genel Kurul’un açılışında konuşan Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Ayşe Çoşar, “Çocuklarımızı geleceğe iyi birer yurttaş ve mutlu bireyler olarak taşımak boynumuzun borcu” dedi.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün kurumun merkez binasında gerçekleşen, Dernekler Yasası kapsamında Çocuk Esirgeme Kurumu tüzüğünün de güncellenerek onaylandığı, faaliyet ve mali raporların görüşüldüğü Genel Kurul’da yönetim, denetleme ve disiplin kurulları da belirlendi.

Buna göre, Ayşe Coşar Genel Başkan, Selma Işıktaş Başkan Yardımcısı, Serkan Tansel Genel Sekreter oldu. Genel kurulda Soner Oktekin Sayman, faal üyeler Zaliha Köprülü, Olgun Vural, Emine Taşkın, Emine İnsay, Derviş Baha ve yedek üyeler Perihan Aziz, Mehtap A. Hız olarak belirlendi.