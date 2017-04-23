Çocuğunuzun iştahını artıracak 9 öneri

Çocuğun aç kalacağı kaygısıyla hareket eden anne ve babalar, beslenme konusunda yanlış adımlar atabiliyor. Ancak uzmanlara göre, pratik yöntemlerle iştahsızlık problemi yaşayan çocuğun dengeli ve düzenli beslenmesini sağlamak çok da zor değil.

Çocukların yeterli miktarda beslenmediği düşüncesinin, annelerin en önemli endişeleri arasında bulunduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sarptaş Büyükince, gelişim sorunu yoksa iştahsızlığın sorun olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.Bebeklikten itibaren beslenmede çeşitliliğe önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Büyükince, çocuklar için iştah açan önerilerini şöyle özetledi:

Sebzeleri değişik formlarda hazırlayabilirsiniz. Bir öğünde sulu yemek içinde verilen sebzeleri, sonraki öğünlerde etin yanında garnitür olarak yedirebilirsiniz.Besinleri, çocukların ilgisini çekecek şekilde sunabilirsiniz. Üzerinde çizgi film karakterlerinin bulunduğu tabak ve bardakların içinde verilen besinler daha caziptir. Çocuğun yemeklerden önce çok fazla sıvı tüketip mide hacmini doldurmasına izin verilmemelidir. Yemekten önce su, meyve suyu, cips ve çikolata gibi iştah kapatacak besinler ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü karnı acıkan bir çocuk yemek yerine aperatif gıdaları tercih edecektir.

Çocukların ellerine bebe bisküvisi ve ekmek verilmemelidir. Bebe bisküvisi ve ekmekle sadece karbonhidrat alan çocuklara yemek yedirmek zordur. Evde hiçbir zaman çikolata, cips ve bisküvi gibi gıdalar bulundurulmamalıdır, evde bunları muhafaza ettiğiniz dolap ya da çekmeceleri boşaltıp yerine; ceviz, badem, fındık, kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı gibi meyvelerden koyabilirsiniz. Çocuklar bu durumla karşılaştıkları ilk an tepki gösterebilirler ancak zamanla alışacaklardır.Beslenme konusunda uygun sınırlar koyulmalıdır. Ne, nerede, ne zaman ve ne kadar sorularının yanıtlarını çocuğunuzu izleyerek, ondan gelen ipuçlarını değerlendirerek ve sağlıklı beslenme ilkelerini göz önünde bulundurarak belirleyebilirsiniz.

Çocuklar, iştahı artıracak şekilde beslemeye özen gösterilmelidir. Çocuğun sürekli beslenmesi açlık-tokluk hissinin algılanmasını zorlaştırır, bu yüzden 3-4 saat ara ile ara öğünleri de dahil ederek beslenme planı uygulanmalıdır. Öğünler ev halkının yemek saati ile uyumlu olmalıdır. Model olmak, bebek ve çocukların beslenmesi için çok önemlidir. Yemek yeme süresi kısıtlanmalı, yemek 30-35 dakikadan uzun sürmemelidir.

Yemek konusunda ısrarcı olunmamalı, yiyecekler ödül olarak kullanılmamalıdır. Çocuğun yemeğini kendi kendine yemesi desteklenmelidir.