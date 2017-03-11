Cıvık Erkeklerden Hoşlanmıyorum

Güzeller güzeli sunucu Öykü Serter kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Cıvık erkeklerden hoşlanmadığını belirten Serter, banka müdürü kadar kazandığını söyledi.

Ekranların sevilen sunucusu Öykü Serter, kendisiyle ilgili merak edilenleri Nazenin Tokuşoğlu’na anlattı. Serter, cıvık erkeklerden hoşlanmadığını söyledi, kazancı için ise, “bir banka müdür kadar kazanıyorum” diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

ÖYKÜ SERTER: CIVIK ERKEK SEVMEM

Sizin için çok şey söylendi. Çok soğuk, çok güçlü, çok güzel, çok zayıf, çok elit, çok zeki, çok katı… Ne kadarı doğru? diye sorulunca Serter şöyle yanıt verdi: Hiçbir. Ne kadar insan, o kadar görüş. Ağırbaşlı bir duruşum var, kabul ediyorum. Cıvıklık sevmem, sadece kendimde değil, özel hayatımdaki erkekte de sevmem. Kesinlikle ağırbaşlı ve olgun olması gerek. İşim gereği böyle bir imajım oldu ama bu imajımı korumazsam kıyamet kopabilir.