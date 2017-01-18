Çipras’tan Türkiye’ye Kıbrıs Tepkisi

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Kıbrıs‘ta çözüm yolunda ilerleme sağlanmaya başlandığını ancak bunun için Türkiye’nin ‘agresif söylemini’ bırakması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Kıbrıs’ta uzun yıllardır süren bölünmenin sona ermesi yolunda ilerleme sağlandığını, fakat anlaşmaya ulaşmak için Türkiye’nin ‘agresif söylemini’ bırakması gerektiğini söyledi.

Yunan parlamentosunda konuşan Çipras, “İyimseriz fakat bu işin gerektirdiği gibi tedbirli ve sorumlu bir şekilde… Ve umuyoruz ki yakın gelecekte pozitif sonuçlar alacağız” dedi. Çiras, “Bunun ön şartı ise diğer tarafın özellikle Türkiye’nin benzer bir yaklaşımla görüşmelere gelmesi ve agresif söylemleri bir yana bırakarak ciddi ve sorumlu bir şekilde çalışmasıdır” dedi.

GÜVENLİK KONULARINI KONUŞMAK ÜZERE ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Türkler ve Rumlar arasında bölünmüş olan Kıbrıs’ın birleştirilmesi için geçen hafta Cenevre’de yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ancak adada söz hakkı bulunan garantör ülkeler Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, güvenlik konularının anlaşmazlığı oluşturan en büyük başlık olarak öne çıkması üzerine bu konuda bir çalışma grubu kurdu.

Bu üç ülkeden yetkililerin konuyu tartışmak üzere bugün İsviçre’de bir araya gelmeleri bekleniyor.