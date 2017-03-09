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09 Mart 2017

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Çin’den ABD’ye siber saldırı tepkisi

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Çin’den ABD’ye siber saldırı tepkisi
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Pekin yönetimi, ABD’yi, Çin ve diğer ülkelere düzenlediği siber saldırılara son vermesi çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Wikileaks’in, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Çin’e siber saldırılar düzenlediğine ilişkin belgeler paylaşması konusunda Pekin yönetiminin bu durumdan endişe duyduğunu söyledi.

Çin’in siber saldırıların her türlüsüne karşı çıktığını dile getiren Gıng, Washington yönetimine, Çin ve diğer ülkeleri dinlemeyi, izlemeyi ve bu ülkelere siber saldırılar düzenlemeyi durdurması çağrısı yaptı.

Gıng, Çin’in kendi siber güvenliğini sıkı bir şekilde sağlayacağını vurgulayarak, Pekin yönetiminin siber güvenlik konusunda uluslararası toplumla diyalog ve iş birliğini artırmayı arzu ettiğini sözlerine ekledi.

Wikileaks’in önceki gün yayımladığı belgelerde, CIA’nin dünya çapında yürüttüğü siber operasyonlarda kullandığı araç ve yöntemlerden söz edildiği ileri sürülüyor.

Belgelere göre, mobil telefonlar ve bilgisayar işletim sistemlerine de sızan CIA, kullanıcıların bulundukları yerlerden yaptıkları konuşmalara kadar pek çok veriye gizlice ulaşabiliyor.

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