Çin’deki hava kirliliği iklim değişikliğiyle bağlantılı

“Durgun” hava koşullarının daha sık oluşması nedeniyle de kirli havanın dağılamadığı, böylece zehirli moleküller içeren hava düzeyinin aşırı düzeylere ulaştığı ifade edilen araştırmada, hava koşullarındaki değişimin bölgede yüksek basınç oluşturmasıyla rüzgarların da güçlü esemediği ve bu nedenle hava kirliliğinin rüzgarla uçup gidemediği bildirildi.