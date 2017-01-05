05 Ocak 2017

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Çin’de anaokuluna bıçaklı saldırı!

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Çin’de anaokuluna bıçaklı saldırı!
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Çin’in güneyinde 41 yaşında bıçaklı bir saldırgan anaokulunda 12 çocuğu yaraladı.

Şinhua ajansının haberine göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nin Pingşiang kentinde 41 yaşındaki bir kişi, bıçakla anaokulundakilere saldırdı. Çocuğunu karşılama bahanesi ile içeri giren saldırgan, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 12 çocuk, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayan çocuklardan 3’ünün durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırgan, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederken, “Anlaşmazlık yaşadığım köylüme kızdığım için bu eylemi yaptım.” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Havadis Gazetesi

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