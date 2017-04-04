Cinayetten yargılanıyorlar

Kavga ettikleri Ebinabo Tariyemienyo Meindinyo’nun apartmanın üst katından düşerek ölmesine neden olmaktan yargılanan Agboola ve Odorinde’nin davasında ilk tanıkların dinletilmesine başlandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da 26 Aralık 2015 tarihinde, Ebinabo Tariyemienyo Meindinyo’yu kaldığı evde dövdükleri sırada apartmanın en üst katından beton zemine düşerek ölmesine neden oldukları gerekçesi ile “Adam öldürme” dahil 6 davadan yargılanan Olalekan Nicholas Agboola ve Adetola Oluwadamilar Odorinde’nin duruşmasına dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ilk tanığı Mağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Olay Yeri İnceleme Uzmanı Polis Memuru Hasan Zorlu oldu.

Zorlu, mahkemeye olay yerinde yaptığı incelemeleri anlattı ve 41 emare sunuldu.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti huzurunda görüşülen duruşma yeni tanıkların dinlenmesine olanak sağlamak amacı ile 5 Nisan tarihine ertelendi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapıldı

Olay Yeri İnceleme Uzmanı Polis Memuru Hasan Zorlu, 26 Aralık 2015 tarihinde saat 07:10 raddelerinde telefoniyen aldığı bir bilgide Faiz Kaymak Apartmanının girişinde bir kişinin ölü olarak bulunduğunu öğrendiğini söyledi.

Olay yerine giden Zorlu, apartmanın girişinde siyahi bir gencin kanlar içindeki cesedini gördüğünü ve inceleme başlattığını söyledi.

Yaptığı incelemede cesedin yanında bir adet döner bıçağı, cesedin yanındaki çalılıklar arasında ise 1 adet bıçak bulduğunu anlatan Zorlu, apartmanın girişinde ise kan damlaları tespit ettiğini söyledi.

Cesedin yanından 3 farklı kan örneği aldığını söyleyen Zorlu, apartman içindeki duvarlarda kan kalıntıları bularak örnek aldığını söyledi.

Zorlu, maktüle ait 61 numaralı dairenin kapısında bulunan kanlı tuvalet kağıdını ve dairede bulunan kanlı tuvalet kağıtlarını emare aldığını belirtirken, dairenin girişinde de üzerinde parmak izi tespit edilen kırık cam şişe ağzını da emare aldığını anlattı.

Araçlarda kan lekeleri bulundu

Cesedin bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olay günü saat 11:00 sıralarında Petek Pastanesi önündeki park alanında ZMU 305 plakalı bir aracın tespit edildiğini belirten polis memuru Hasan Zorlu, araçta inceleme yaptığını söyledi.

Zorlu, ZMU 305 plakalı aracın sol ön ve sol arka kapısı üzerinde kan izlerine rastladığını ve yine araba üzerinde parmak izi incelemesi yaptığını ancak herhangi bir parmak izine rastlamadığını belirtti.

Olayda kullanıldığına inanılan ZMU 042 plakalı bir başka aracın ise Gemikonağı’nda tespit edildiğini belirten Zorlu, Gemikonağı’na giderek araba üzerinde incelemelerde bulunduğunu, araçta parmak izlerine rastladığını, arabanın torpido gözünde ise uyuşturucu madde, arka koltukta bir adet cep telefonu, 2 adet ceket ve 1 adet plastik eldiven tespit ettiğini anlattı.

4 Ocak 2016 tarihinde ise aranmakta olan NL 370 plakalı aracın da Girne’de tespit edildiğini belirten Zorlu, konu aracın kapısında ve el freninde kan lekeleri bulduğunu anlattı.

Avukat Şemiler: İhmalkar davranıp, incelemeyi eksik yaptınız

Olay Yeri İnceleme Uzmanı Polis Memuru Hasan Zorlu ifadesini bitirmesinin ardından sanıkların avukatı Sinan Şemiler tarafından sorgulandı.

Olayın yaşandığı ölen Nijeryalı öğrenciye ait evde bazı incelenmesi gereken hususların ve emare alınması gereken eşyaların ihmal edildiğini savunan avukat Şemiler polisin ihmalkar davrandığını iddia etti. Avukat Şemiler, incelemelerde büyük eksiklikler olduğunu söyleyerek polis memuru Hasan Zorlu’nun olay yerinden gerekli emareleri toplamadığını iddia etti.