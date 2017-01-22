Bu çile Nisan’da bitecek

Gönyeli – Boğaz yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Yenileme çalışmaları, hava koşullarına bağlı olarak dönem dönem durdurulsa da 3 aya kadar yolun tamamlanması hedefleniyor

Duygu ALAN

Gönyeli Boğaz yolunda (eski Girne yolu) geçtiğimiz yıl başlatılan yenileme çalışmaları hava koşullarının elverdiği ölçüde devam ediyor.

Yağışlı günlerde ara verilen yenileme çalışmalarının Nisan ayı itibari ile bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalara rağmen yolun trafiğe açık olması beraberinde bazı riskleri de taşıyor ancak sürücüler güzergahta oldukça dikkatli seyrediyor, yetkililer de sürücülerin özellikle yağışlı günlerde bu yolda dikkatli olmaları konusunda sıklıkla uyarılarda bulunuyor.

Genişlik 9 metre olacak

İhale tutarı 5-6 milyon TL olan Gönyeli – Boğaz yolu projesi tamamlandığında yol genişliği 9 metre asfalt genişliği ise 8 metre olacak.

Yenileme çalışmasının tamamlanması ile birlikte Girne-Lefkoşa trafiği de nefes alacak.

Boğaz ve çevresinde ikamet eden, bu bölgelerde çalışan vatandaşlar, Nisan ayından sonra artık Gönyeli Boğaz yolu güzergahını kullanacak.