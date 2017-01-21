Cihangir kaçırdı Mormenekşe deniyor

Süper Lig’de yabancı uyruklu futbolcu transferinin tamamlanmasına sayılı günler kala takımlar harıl harıl yabancı oyuncu deniyor

Okan KARADEMİR

Süper Lig’de yabancı uyruklu futbolcu transferinin tamamlanmasına sayılı günler kala takımlar harıl harıl yabancı oyuncu deniyor.

Cihangir, kaliteli yabancı golcü arayışında, Raif Güçkan aracılığıyla adaya getirerek denemeye aldığı Fildişi Sahili vatandaşı 22 yaşındaki Darissa Dagnogo ile anlaşamadı.

Oyuncu ve kulüp arasında yaşanan sorunların ardından Darissa Dagnogo Cihangir’den ayrılarak denenmek üzere Mormenekşe’ye götürüldü.

Mormenekşe’nin bugün Akova ile oynayacağı hazırlık maçında izlenecek olan Darissa beğenilmesi durumunda Mor Beyazlılarla sözleşme imzalayacak.

Bir yabancı daha geldi

Mormenekşe Darissa Dagnogo’nun yanı sıra yine Raif Güçkan aracılığıyla son olarak Fas Ligi’nde oynayan 27 yaşında Fofana Kalemodou’yu dün akşam adaya getirdi. Mor Beyazlılar bu oyuncuyu da bugün Akova maçında izleyerek 24 Ocak’ta tamamlanacak olan yabancı transfer dönemine kadar yabancılarını belirlemek isteyecek.