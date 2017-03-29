Chrome’da bunu yapın, bilgisayarınız hızlansın

Kaynak tüketimi yüksek olan Chrome, hem kendini hem PC’nizi yavaşlatıyorsa, sorunun çözümü yine Chrome’un içerisinde. Chrome, bellek tüketimi konusunda tüm web tarayıcılarını rahatça geçebiliyor. Chrome’un daha az RAM tüketmesi için izleyebileceğiniz birkaç yol var.

RAM kullanımını azaltmak için arka planda RAM’i tüketen sekmeleri kapatabilir, RAM’e aç eklentileri izleyebilir veya hangi sekmelerin en çok RAM’i kullandığını görebilirsiniz. Tüm bunlar için Chrome içerisindeki görev yöneticisini kullanabilirsiniz.

Chrome’un görev yöneticisini açmak için Menü > Diğer araçlar > Görev yöneticisi yolunu izleyin veya Shift-Escape klavye kısayolunu kullanın. Ekrana gelen pencerede Chrome’da açık olan tüm sekmelerin ve çalışan eklentilerin bir listesini göreceksiniz. Listeyi bellek kullanımına göre sıralamak için Bellek sütununa tıklayın. Böylece en çok RAM kullanan sekmeleri ve eklentileri kolayca görebileceksiniz.

Chrome normalden yavaş çalışmaya başladıysa, RAM’i en çok kullanan sekmeleri kapatabilirsiniz. Sekmeyi kendiniz kapatabilir veya görev yöneticisinde seçip “İşlemi sonlandır” düğmesine basabilirsiniz. İkincisini yaptığınızda sekmeyi kapatmaktan ziyade, “sonlandırmış” olacaksınız.