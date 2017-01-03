03 Ocak 2017

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na zırhlı araç tahsis edildi

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na zırhlı araç tahsis edildi
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Türkiye Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na zırhlı araç tahsis edildi.

Mercedes marka zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, aracın daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı öğrenildi. Bu arada, Almanya’dan kiralanan aracın bir süre önce Başbakanlık tarafından satışının da alındığı belirtildi.

Aracın ruhsat ve plaka işlemlerinin sürdüğü, bunların tamamlanmasının ardından da Kılıçdaroğlu’nun talimat vermesiyle hizmete gireceği bildirildi. – Koruma sayısı aynı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısına daha önce kullandığı kendi aracıyla geldi.

Öte yandan, siyasilere yönelik suikast iddiaları ve yaşanan gelişmeler nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz aylarda 13 olan koruma sayısı 21’e çıkarılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma sayısında ise bir değişikliğe gidilmedi.

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Havadis Gazetesi

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