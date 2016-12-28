28 Aralık 2016

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Chakra Kıbrıs’ta

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Chakra Kıbrıs’ta
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LEFKOŞA’DA AÇILDI: Hayalindeki evi kurmak isteyenlerin vazgeçilmez markası Chakra, Lefkoşa’da açtığı mağazasıyla Kıbrıslılarla buluşuyor. Ülkemiz iş adamlarından Tekin Birinci, Chakra adını verdiği mağazasını Lefkoşa’da hizmete açtı

Doğallığın pozitif enerjisini evlere, banyo ve yatak odası gibi özel yaşam alanlarına taşıyan Chakra, Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde bulunan Yenikent Plaza’da açılışını gerçekleştirdiği yepyeni mağazasıyla büyümeye devam ediyor.

Kapılarını marka tutkunları için açan Chakra mağazası, 150 metrekarelik satış alanı ve geniş ürün yelpazesiyle evini güzelleştirmek isteyenlere nevresim takımlarından yatak örtülerine, ev giyiminden havlu-bornoz setlerine, bebek ürünlerinden dekoratif aksesuarlara kadar birçok şık ürüne rahatlıkla ulaşabilecekleri keyifli bir ortam sunuyor.

Doğadan ilham alan ve şık tasarımlarıyla tüm yaşam alanlarınızı kişiselleştiren Chakra, birbirinden çarpıcı ürünleri ve göz kamaştıran hediye alternatifleriyle Kıbrıslılara Chakra ayrıcalığını yaşatıyor.

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Havadis Gazetesi

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