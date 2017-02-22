Cezaya giren görüşme masası

Gidilecek köyün minareleri göründü.

Referandum.

Yok yok bizde değil, Türkiye’deki referandumdan bahsediyorum.

Rum meclisinin Enosis ile ilgili yarattığı kriz uzatılıp gidecek.

Ta referanduma kadar.

Çünkü bu ortamda ne Akıncı ile Anastasiades’in pazarlık yapacak halleri kaldı ne de Ankara’nın taviz verecek mecali.

Baksanıza MHP tabanı hızla hayır oyuna kayıyor.

MHP’nin önde gelen isimleri hayır kampanyasında açıkça yer alıyor.

AK Partili olmayan ama AK Parti’ye oy veren seçmenin kafasının karışık olduğu söyleniyor.

Anlayacağınız Türkiye’de işler karışık ortam gergin.

Daha kampanya başlamadı.

Başladıktan sonra daha da gerilecek.

Dolayısı ile bu koşullarda Ankara “Kıbrıs’ta taviz verdin” saldırılarına maruz kalmak istemediği aşikar.

“Erdoğan Kıbrıs’ı sattı” kampanyası başlatmak için CHP pusuda bekliyor.

MHP şimdilik sessiz ama bu sessizlik Erdoğan’ın Kıbrıs politikasına destek verdiği anlamına gelmiyor.

Kıbrıs’ta MHP’nin görüşlerine ters olacak bir gelişme AK Parti-MHP ittifakını bile bitirebilir.

AK Parti’nin hedefi referandum olduğuna göre şuandaki durum elbette işine geliyor.

Anastasiades’e laf etmek, Rum tarafını eleştirmek Türkiye’deki konjonktür için biçilmiş kaftan.

***

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geldi ve yeni duruma uygun bir şekilde konuşup gitti.

Bol bol Anastasiades’i suçladı.

Rum tarafının çözüm istemediğinden dem vurdu.

“Garantiler olmazsa, eşitlik olmazsa çözüm de olmaz” dedi ve gitti.

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşme masası üstüne bir perde çekti.

Anastasiades’İn adım atmaması halinde görüşmelere gitmeyeceğini söyledi.

Dolayısı ile olan görüşme masasına oldu.

Ceza görüşme masasına kesildi.

Görüşme masasının ne kadar süre cezada kalacağı referanduma bağlı.

Referandumda hayır çıkarsa vay görüşme masasının haline.