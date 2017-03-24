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24 Mart 2017

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Cezalar açıklandı

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Cezalar açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, alınana kararları açıkladı.

Kurul, K-Pet 1. Lig’de oynanan Maraş-Yeni Boğaziçi karşılaşmasında oyundan ihraç edilmesinin ardından yerdey atan futbolcuya tekme vurmaktan ve oyun alanı dışına çıkarken bir başka rakip futbolcuya tokat atmaktan dolayı Maraş futbolcusu Yunus Kalaycı’ya 10 maç ceza verdi.

Kurul ayrıca A2 liglerinde oynanan, Lapta-Karşıyaka maçında rakip takım futbolcularına yönelik hakaret, küfür ve tehditlerde bulunarak saldıran Lapta yöneticisi Koray Ozansoy’a 90 gün hak mahrumiyeti cezası keserken aynı karşılaşmada ihraç edilmesine rağmen sportmenliğe aykırı davranışları ve müsabakadan sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlardan dolayı  Karşıyaka futbolcusu Umut Düzdaban’a toplam 4 maç ceza verdi.

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

HERVE AMANI                      K.KAYMAKLI

HALİL TURAN                       CİHANGİR

COŞKUN ULUSOY                 TÜRK OCAĞI

HÜSEYİN TAŞÇI                     G.GÜCÜ

YASİN KURT                          M.T.GÜCÜ

EREN YAZICI                          DEĞİRMENLİK

GÖKHAN SARIOĞLU            M.A.YEŞİLOVA

ÇAĞRI BULDUK                    HAMİTKÖY

RAMAZAN TEBELLEŞOL      MEHMETÇİK

İBRAHİM GÖKOVA              Y.BOĞAZİÇİ

EMİR AKBELLİ                       Y.BOĞAZİÇİ

EMRE AKBELLİ                      Y.BOĞAZİÇİ

MEHMET ÇAVUŞ                  MESARYA

OSMAN ÇOBANOĞLU         AKOVA

HÜSEYİN TÜRK                      DÜZKAYA

VOLKAN SÖNMEZ                DİPKARPAZ

UMUTHAN YAZICI                DİPKARPAZ

HAKAN TEMBEL                   OZANKÖY

FIRAT KULLE                         ESENTEPE

EMRE SOYTÜRK                    ESENTEPE

KADİR KORHAN                   DOĞANCI

MUSTAFA BAHADİ              KARŞIYAKA

ALTUĞ ÖZŞEHİTOĞLU         KARŞIYAKA

HASAN DENİZALP                SERDARLI

GÜRBAY YELKANAT             SERDARLI

 

KIRMIZI KARTLAR

 

K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup

DEVRİM ERDOĞAN              DİPKARPAZ           2 Maç

FİKRİ KAHRAMAN                MEHMETÇİK          2 Maç

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup

SÜLEYMAN BATUK              LAPTA                    3 Maç

A2 Süper Lig

İMRAN BOLKANLI                MORMENEKŞE      1 Maç

BARKIN ÖZAŞIK                    K.KAYMAKLI         1 Maç

CEVDET GÜRSEL ALICI         TÜRK OCAĞI         1 Maç

MUSTAFA B.ALTAY              TÜRK OCAĞI         3 Maç

A2 1. Lig Beyaz Grubu

AHMET KUZHAN                  KARŞIYAKA           1 Maç

HASAN OZANSOY                                LAPTA                    1 Maç

HÜSEYİN C.UĞURELLİ          GÖNYELİ                1 Maç

UMUT BOZKURT                  LAPTA                    2 Maç

CANER AYIK                          GÖNYELİ                2 Maç

NECAT ÇELİK                         KARŞIYAKA           3 Maç

 

 

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

 

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup

ÖZALP SARICAOĞLU           B.BAĞCIL               1 Maç

FIRAT ÖZAKINCI                   G.H.EVİ                   1 Maç

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