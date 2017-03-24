Cezalar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, alınana kararları açıkladı.
Kurul, K-Pet 1. Lig’de oynanan Maraş-Yeni Boğaziçi karşılaşmasında oyundan ihraç edilmesinin ardından yerdey atan futbolcuya tekme vurmaktan ve oyun alanı dışına çıkarken bir başka rakip futbolcuya tokat atmaktan dolayı Maraş futbolcusu Yunus Kalaycı’ya 10 maç ceza verdi.
Kurul ayrıca A2 liglerinde oynanan, Lapta-Karşıyaka maçında rakip takım futbolcularına yönelik hakaret, küfür ve tehditlerde bulunarak saldıran Lapta yöneticisi Koray Ozansoy’a 90 gün hak mahrumiyeti cezası keserken aynı karşılaşmada ihraç edilmesine rağmen sportmenliğe aykırı davranışları ve müsabakadan sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlardan dolayı Karşıyaka futbolcusu Umut Düzdaban’a toplam 4 maç ceza verdi.
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
HERVE AMANI K.KAYMAKLI
HALİL TURAN CİHANGİR
COŞKUN ULUSOY TÜRK OCAĞI
HÜSEYİN TAŞÇI G.GÜCÜ
YASİN KURT M.T.GÜCÜ
EREN YAZICI DEĞİRMENLİK
GÖKHAN SARIOĞLU M.A.YEŞİLOVA
ÇAĞRI BULDUK HAMİTKÖY
RAMAZAN TEBELLEŞOL MEHMETÇİK
İBRAHİM GÖKOVA Y.BOĞAZİÇİ
EMİR AKBELLİ Y.BOĞAZİÇİ
EMRE AKBELLİ Y.BOĞAZİÇİ
MEHMET ÇAVUŞ MESARYA
OSMAN ÇOBANOĞLU AKOVA
HÜSEYİN TÜRK DÜZKAYA
VOLKAN SÖNMEZ DİPKARPAZ
UMUTHAN YAZICI DİPKARPAZ
HAKAN TEMBEL OZANKÖY
FIRAT KULLE ESENTEPE
EMRE SOYTÜRK ESENTEPE
KADİR KORHAN DOĞANCI
MUSTAFA BAHADİ KARŞIYAKA
ALTUĞ ÖZŞEHİTOĞLU KARŞIYAKA
HASAN DENİZALP SERDARLI
GÜRBAY YELKANAT SERDARLI
KIRMIZI KARTLAR
K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup
DEVRİM ERDOĞAN DİPKARPAZ 2 Maç
FİKRİ KAHRAMAN MEHMETÇİK 2 Maç
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup
SÜLEYMAN BATUK LAPTA 3 Maç
A2 Süper Lig
İMRAN BOLKANLI MORMENEKŞE 1 Maç
BARKIN ÖZAŞIK K.KAYMAKLI 1 Maç
CEVDET GÜRSEL ALICI TÜRK OCAĞI 1 Maç
MUSTAFA B.ALTAY TÜRK OCAĞI 3 Maç
A2 1. Lig Beyaz Grubu
AHMET KUZHAN KARŞIYAKA 1 Maç
HASAN OZANSOY LAPTA 1 Maç
HÜSEYİN C.UĞURELLİ GÖNYELİ 1 Maç
UMUT BOZKURT LAPTA 2 Maç
CANER AYIK GÖNYELİ 2 Maç
NECAT ÇELİK KARŞIYAKA 3 Maç
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup
ÖZALP SARICAOĞLU B.BAĞCIL 1 Maç
FIRAT ÖZAKINCI G.H.EVİ 1 Maç