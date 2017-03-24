Cezalar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, alınana kararları açıkladı.

Kurul, K-Pet 1. Lig’de oynanan Maraş-Yeni Boğaziçi karşılaşmasında oyundan ihraç edilmesinin ardından yerdey atan futbolcuya tekme vurmaktan ve oyun alanı dışına çıkarken bir başka rakip futbolcuya tokat atmaktan dolayı Maraş futbolcusu Yunus Kalaycı’ya 10 maç ceza verdi.

Kurul ayrıca A2 liglerinde oynanan, Lapta-Karşıyaka maçında rakip takım futbolcularına yönelik hakaret, küfür ve tehditlerde bulunarak saldıran Lapta yöneticisi Koray Ozansoy’a 90 gün hak mahrumiyeti cezası keserken aynı karşılaşmada ihraç edilmesine rağmen sportmenliğe aykırı davranışları ve müsabakadan sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlardan dolayı Karşıyaka futbolcusu Umut Düzdaban’a toplam 4 maç ceza verdi.

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

HERVE AMANI K.KAYMAKLI

HALİL TURAN CİHANGİR

COŞKUN ULUSOY TÜRK OCAĞI

HÜSEYİN TAŞÇI G.GÜCÜ

YASİN KURT M.T.GÜCÜ

EREN YAZICI DEĞİRMENLİK

GÖKHAN SARIOĞLU M.A.YEŞİLOVA

ÇAĞRI BULDUK HAMİTKÖY

RAMAZAN TEBELLEŞOL MEHMETÇİK

İBRAHİM GÖKOVA Y.BOĞAZİÇİ

EMİR AKBELLİ Y.BOĞAZİÇİ

EMRE AKBELLİ Y.BOĞAZİÇİ

MEHMET ÇAVUŞ MESARYA

OSMAN ÇOBANOĞLU AKOVA

HÜSEYİN TÜRK DÜZKAYA

VOLKAN SÖNMEZ DİPKARPAZ

UMUTHAN YAZICI DİPKARPAZ

HAKAN TEMBEL OZANKÖY

FIRAT KULLE ESENTEPE

EMRE SOYTÜRK ESENTEPE

KADİR KORHAN DOĞANCI

MUSTAFA BAHADİ KARŞIYAKA

ALTUĞ ÖZŞEHİTOĞLU KARŞIYAKA

HASAN DENİZALP SERDARLI

GÜRBAY YELKANAT SERDARLI

KIRMIZI KARTLAR

K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup

DEVRİM ERDOĞAN DİPKARPAZ 2 Maç

FİKRİ KAHRAMAN MEHMETÇİK 2 Maç

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup

SÜLEYMAN BATUK LAPTA 3 Maç

A2 Süper Lig

İMRAN BOLKANLI MORMENEKŞE 1 Maç

BARKIN ÖZAŞIK K.KAYMAKLI 1 Maç

CEVDET GÜRSEL ALICI TÜRK OCAĞI 1 Maç

MUSTAFA B.ALTAY TÜRK OCAĞI 3 Maç

A2 1. Lig Beyaz Grubu

AHMET KUZHAN KARŞIYAKA 1 Maç

HASAN OZANSOY LAPTA 1 Maç

HÜSEYİN C.UĞURELLİ GÖNYELİ 1 Maç

UMUT BOZKURT LAPTA 2 Maç

CANER AYIK GÖNYELİ 2 Maç

NECAT ÇELİK KARŞIYAKA 3 Maç

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup

ÖZALP SARICAOĞLU B.BAĞCIL 1 Maç

FIRAT ÖZAKINCI G.H.EVİ 1 Maç