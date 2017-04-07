En Üst

07 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

Cezaevinden nikah masasına

Tarih:
Bir yorum bırakın
38 Görüntüleme
Cezaevinden nikah masasına
Haber İçi Üst
Paylaş1
+1
Paylaş
Pin

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 3 yıldır tutuklu olan Deniz Seki, 17 Haziran’da tahliye olduktan hemen sonra nikah masasına oturacak.‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 3 yıldır tutuklu olan Deniz Seki, 17 Haziran’da tahliye olduktan hemen sonra nikah masasına oturacak.

YAZ DÜĞÜNÜ YAPACAK

Uzun süredir çocukluk aşkı Faruk Salman’la birlikte olan Seki, kendisini zor günlerinde de yalnız bırakmayan sevgilisinin evlenme teklifini Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde kabul etmişti. Seki’nin tahliye olur olmaz Salman’la bir Avrupa tatili yapacağı, dönüşte ise nikah masasına oturacağı öğrenildi.

3

ANLAŞMALAR TAMAM

Sözcü Gazetesi’nin magazin eki Şık’ın özel haberine göre ünlü şarkıcıyı tahliye sonrası yoğun bir program bekliyor. Cezaevindeyken Vestel’le Türkiye turnesi, Bostancı Gösteri Merkezi’yle de yaz konserleri için el sıkışan Seki, konserden konsere koşacak. Şarkıcı ayrıca tutukluyken yazdığı yeni şarkılarını seslendireceği albümünü yaz sonuna doğru hayranlarıyla buluşturacak.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş1
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King