Cezaevinden nikah masasına

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 3 yıldır tutuklu olan Deniz Seki, 17 Haziran’da tahliye olduktan hemen sonra nikah masasına oturacak.‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 3 yıldır tutuklu olan Deniz Seki, 17 Haziran’da tahliye olduktan hemen sonra nikah masasına oturacak.

YAZ DÜĞÜNÜ YAPACAK

Uzun süredir çocukluk aşkı Faruk Salman’la birlikte olan Seki, kendisini zor günlerinde de yalnız bırakmayan sevgilisinin evlenme teklifini Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde kabul etmişti. Seki’nin tahliye olur olmaz Salman’la bir Avrupa tatili yapacağı, dönüşte ise nikah masasına oturacağı öğrenildi.

ANLAŞMALAR TAMAM

Sözcü Gazetesi’nin magazin eki Şık’ın özel haberine göre ünlü şarkıcıyı tahliye sonrası yoğun bir program bekliyor. Cezaevindeyken Vestel’le Türkiye turnesi, Bostancı Gösteri Merkezi’yle de yaz konserleri için el sıkışan Seki, konserden konsere koşacak. Şarkıcı ayrıca tutukluyken yazdığı yeni şarkılarını seslendireceği albümünü yaz sonuna doğru hayranlarıyla buluşturacak.